Сегодняшняя цена Wallitelli

Текущая цена Wallitelli (WALLI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WALLI на USD составляет $ 0 за WALLI.

На данный момент Wallitelli занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 291,22, при оборотном предложении 1,00B WALLI. В течение последних 24 часов, WALLI торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,475675, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WALLI изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Wallitelli (WALLI)

Рыночная капитализация $ 11,29K$ 11,29K $ 11,29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,29K$ 11,29K $ 11,29K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Wallitelli составляет $ 11,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WALLI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,29K.