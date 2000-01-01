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Топ токенов категории Аналитика по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Аналитика. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04296
+0.84%
+3.61%
+11.16%
$ 338.86M
$ 4.88M
2
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04203
-0.43%
+0.05%
+5.18%
$ 219.30M
$ 1.41M
3
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6625
-0.85%
-3.14%
-28.54%
$ 160.77M
$ 301.77K
4
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01439
-0.28%
-2.24%
-2.31%
$ 156.16M
$ 4.39M
5
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3458
+0.38%
+0.38%
+9.35%
$ 118.37M
$ 283.48K
6
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35348
-0.62%
+2.06%
-0.45%
$ 118.15M
$ 280.75K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2098
+0.77%
+0.34%
-1.18%
$ 74.69M
$ 454.50K
8
BAS
BAS
BAS
$ 0.026244
-0.04%
-2.68%
-3.20%
$ 65.52M
$ 2.63M
9
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.426
-0.15%
-1.50%
-2.15%
$ 63.12M
$ 6.71K
10
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04416
+0.55%
+21.26%
+36.32%
$ 45.43M
$ 4.02M
11
FONQ
FONQ
FONQ
$ 0.057053
-0.05%
+0.04%
+3.13%
$ 39.94M
$ 49.97K
12
LAB
LAB
LAB
$ 0.11885
+0.06%
-2.71%
-20.10%
$ 36.78M
$ 1.94M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.001246
-0.02%
-1.17%
-0.07%
$ 28.97M
$ 44.55M
14
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07241
-0.66%
-2.29%
+6.32%
$ 22.14M
$ 968.84K
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09826
-0.80%
+0.05%
+3.37%
$ 22.13M
$ 702.22K
16
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020919
+0.12%
-7.49%
+13.65%
$ 19.43M
$ 7.91M
17
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.02476
-2.55%
-29.43%
+105.98%
$ 16.79M
$ 28.57M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008396
+0.50%
-2.93%
+6.51%
$ 16.67M
$ 8.00M
19
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006777
-0.28%
-2.33%
+1.54%
$ 15.61M
$ 7.99M
20
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011574
-0.92%
-25.56%
+45.62%
$ 8.82M
$ 16.56M
21
DexTools
DexTools
DEXT
$ 0.101791
+0.08%
-0.00%
-2.33%
$ 7.26M
$ 61.27K
22
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.05367
+1.46%
+54.93%
+31.66%
$ 6.97M
$ 44.47M
23
BytomDAO
BytomDAO
BTM
$ 0.01134201
+0.50%
-0.11%
-34.30%
$ 5.68M
$ 43.70K
24
KRYLL
KRYLL
KRL
$ 0.123161
-0.01%
0.00%
+0.12%
$ 4.96M
$ 36.75K
25
AlphaBlockAI
AlphaBlockAI
ALPHA
$ 0.00289155
-0.01%
+0.02%
+43.02%
$ 2.89M
$ 9.42K
26
Lotos
Lotos
LTS
$ 0.01794547
0.00%
+0.03%
+23.39%
$ 2.39M
$ 21.67K
27
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005501
-0.44%
-0.47%
-6.74%
$ 2.18M
$ 13.39M
28
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001837
+0.05%
-3.67%
+4.32%
$ 1.84M
$ 31.96M
29
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.010243
-0.61%
+2.42%
+5.79%
$ 1.65M
$ 10.07M
30
HashAI
HashAI
HASHAI
$ 1.209E-5
0.00%
-5.50%
-6.86%
$ 1.03M
--
31
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00051418
+0.96%
-0.02%
-6.60%
$ 1.03M
$ 118.53
32
DappRadar
DappRadar
RADAR
$ 0.00027661
0.00%
-0.00%
+6.38%
$ 826.55K
$ 32.03
33
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00082419
-0.82%
-0.05%
+33.34%
$ 824.12K
$ 134.13K
34
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00034108
-0.03%
-0.07%
-14.14%
$ 682.84K
$ 1.28M
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.681875
-0.08%
-0.02%
+0.25%
$ 681.87K
$ 189.97
36
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00063487
-0.32%
-0.06%
+11.64%
$ 634.87K
$ 12.54K
37
MCNCOIN
MCNCOIN
MCN
$ 0.0496
+0.41%
+0.20%
+1.44%
$ 592.80K
$ 4.21M
38
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0.001664
+0.24%
-18.57%
-15.49%
$ 569.50K
$ 37.59M
39
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00214394
-0.04%
-0.01%
+3.29%
$ 508.76K
$ 479.34
40
Official Layoff Coin
Official Layoff Coin
LAYOFF
$ 0.0005226
+0.50%
-0.08%
-5.82%
$ 504.55K
$ 38.39K
41
EPNS
EPNS
PUSH
$ 0.005068
0.00%
+2.26%
-1.95%
$ 457.41K
$ 10.80M
42
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00152379
0.00%
--
+0.18%
$ 454.22K
$ 76.19
43
Rawli Analytics
Rawli Analytics
RWAAN
$ 7.316E-5
+0.61%
-3.50%
+0.48%
$ 424.14K
--
44
Eduvantage AI
Eduvantage AI
EAI
$ 0.00035219
-0.11%
-0.02%
-3.86%
$ 352.03K
$ 590.79
45
Blocktronics
Blocktronics
BLOCKTRONICS
$ 3.43E-6
+0.29%
+0.10%
+3.63%
$ 343.10K
--
46
SubQuery Network
SubQuery Network
SQT
$ 7.451E-5
-5.26%
-12.80%
-43.54%
$ 282.16K
--
47
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.53E-6
0.00%
-2.70%
-0.54%
$ 266.81K
--
48
TrenchBuddy
TrenchBuddy
TRENCH
$ 0.00026054
0.00%
-0.01%
+3.66%
$ 250.57K
$ 131.15
49
Buz Economy
Buz Economy
BUZ
$ 0.01641875
-0.02%
-0.00%
-0.73%
$ 246.26K
$ 33.03
50
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00107926
0.00%
-0.10%
-16.51%
$ 233.36K
$ 2.98K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Аналитика и почему они так популярны?
Токены категории Аналитика представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 111 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.64B.
Какой токен из категории Аналитика демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Аналитика, отслеживаемых на MEXC, GUA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 54.93% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Аналитика находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 111 токенов категории Аналитика, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Аналитика относятся PYTH, CFX, KAITO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Аналитика?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Аналитика составляет примерно $1.64B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Аналитика, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.