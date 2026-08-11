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Текущая цена Strategic Oil Supply сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SOS составляет 111.661 USD. Отслеживайте обновления цен SOS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Strategic Oil Supply сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SOS составляет 111.661 USD. Отслеживайте обновления цен SOS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Strategic Oil Supply (SOS)

Не в листинге

Текущая цена 1 SOS в USD:

$0,00011214
$0,00011214$0,00011214
%0,001D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Strategic Oil Supply (SOS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:34:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Strategic Oil Supply

Текущая цена Strategic Oil Supply (SOS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOS на USD составляет $ 0 за SOS.

На данный момент Strategic Oil Supply занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 111.661, при оборотном предложении 999,99M SOS. В течение последних 24 часов, SOS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00976314, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOS изменился на -%0,06 за последний час и на -%1,98 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 246,38.

Рыночная информация Strategic Oil Supply (SOS)

$ 111,66K
$ 111,66K$ 111,66K

$ 246,38
$ 246,38$ 246,38

$ 111,66K
$ 111,66K$ 111,66K

999,99M
999,99M 999,99M

999.988.091,981633
999.988.091,981633 999.988.091,981633

Текущая рыночная капитализация Strategic Oil Supply составляет $ 111,66K, при 24-часовом объеме торгов $ 246,38. Циркулируещее обращение SOS составляет 999,99M, а общее предложение – 999988091.981633. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 111,66K.

История цен Strategic Oil Supply в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00976314
$ 0,00976314$ 0,00976314

$ 0
$ 0$ 0

-%0,06

+%0,25

-%1,98

-%1,98

История цен Strategic Oil Supply (SOS) в USD

За сегодня изменение цены Strategic Oil Supply на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Strategic Oil Supply на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Strategic Oil Supply на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Strategic Oil Supply на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+%0,25
30 дней$ 0-%36,20
60 дней$ 0-%46,14
90 дней$ 0--

Прогноз цены Strategic Oil Supply

Прогноз цены Strategic Oil Supply (SOS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SOS в 2030 году составит $ -- при темпе роста %0,00.
Прогноз цены Strategic Oil Supply (SOS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Strategic Oil Supply потенциально может вырасти на %0,00. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Strategic Oil Supply достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SOS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Strategic Oil Supply».

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Источник Strategic Oil Supply (SOS)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Strategic Oil Supply

Какова текущая цена Strategic Oil Supply?

Strategic Oil Supply оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 0.25%.

Насколько быстро растёт сообщество SOS?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Strategic Oil Supply?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Strategic Oil Supply в секторе Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов SOS?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как SOS соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.730462295222253216000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 999988091.981633 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Strategic Oil Supply

Страница обновлена: 2026-08-11 11:34:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Strategic Oil Supply (SOS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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