Цена Shuffle (SHFL)
Текущая цена Shuffle (SHFL) сегодня составляет 0.205048 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 40.17M USD. Цена SHFL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Shuffle:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.08M USD
- Изменение цены Shuffle в течение дня составляет -0.32%
- Оборотное предложение составляет 195.92M USD
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За сегодня изменение цены Shuffle на USD составило $ -0.0006668144081747.
За последние 30 дней изменение цены Shuffle на USD составило $ -0.0426579603.
За последние 60 дней изменение цены Shuffle на USD составило $ -0.0898550683.
За последние 90 дней изменение цены Shuffle на USD составило $ -0.09672110969648363.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0006668144081747
|-0.32%
|30 дней
|$ -0.0426579603
|-20.80%
|60 дней
|$ -0.0898550683
|-43.82%
|90 дней
|$ -0.09672110969648363
|-32.05%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Shuffle: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.17%
-0.32%
+16.55%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
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|1 SHFL к USD
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|1 SHFL к MYR
RM0.91861504
|1 SHFL к TRY
₺7.22179056
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¥32.23969704
|1 SHFL к RUB
₽20.43098272
|1 SHFL к INR
₹17.51314968
|1 SHFL к IDR
Rp3,307.22534344
|1 SHFL к PHP
₱12.02811568
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￡E.10.40823648
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R$1.28975192
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C$0.29526912
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৳24.4622264
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₦316.92013832
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₴8.58330928
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Bs10.457448
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Rs56.98899064
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