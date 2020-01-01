Токеномика Rari Governance (RGT) Откройте для себя ключевую информацию о Rari Governance (RGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rari Governance (RGT) The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield. Официальный сайт: https://rari.capital/ Купить RGT сейчас!

Токеномика и анализ цен Rari Governance (RGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rari Governance (RGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 803,81K $ 803,81K $ 803,81K Общее предложение: $ 12,49M $ 12,49M $ 12,49M Оборотное предложение: $ 11,26M $ 11,26M $ 11,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 891,62K $ 891,62K $ 891,62K Исторический максимум: $ 64,62 $ 64,62 $ 64,62 Исторический минимум: $ 0,06037 $ 0,06037 $ 0,06037 Текущая цена: $ 0,071415 $ 0,071415 $ 0,071415 Узнайте больше о цене Rari Governance (RGT)

Токеномика Rari Governance (RGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rari Governance (RGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RGT, изучите текущую цену RGT!

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