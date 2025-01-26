Цена PIXL (PIXL)
Текущая цена PIXL (PIXL) сегодня составляет 0.054779 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 27.38M USD. Цена PIXL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PIXL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 23.11K USD
- Изменение цены PIXL в течение дня составляет -7.57%
- Оборотное предложение составляет 500.00M USD
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За сегодня изменение цены PIXL на USD составило $ -0.00448845401150711.
За последние 30 дней изменение цены PIXL на USD составило $ -0.0126068061.
За последние 60 дней изменение цены PIXL на USD составило $ +0.0257186583.
За последние 90 дней изменение цены PIXL на USD составило $ +0.0144248964793775.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00448845401150711
|-7.57%
|30 дней
|$ -0.0126068061
|-23.01%
|60 дней
|$ +0.0257186583
|+46.95%
|90 дней
|$ +0.0144248964793775
|+35.75%
Ознакомьтесь с последним анализом цен PIXL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.60%
-7.57%
-20.87%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
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