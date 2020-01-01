Токеномика PIXL (PIXL) Откройте для себя ключевую информацию о PIXL (PIXL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PIXL (PIXL) What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions. Официальный сайт: https://www.sappyseals.io/ Whitepaper: https://gitbook.thepixlverse.com/ Купить PIXL сейчас!

Токеномика и анализ цен PIXL (PIXL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PIXL (PIXL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,04M $ 15,04M $ 15,04M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,04M $ 15,04M $ 15,04M Исторический максимум: $ 0,164294 $ 0,164294 $ 0,164294 Исторический минимум: $ 0,01738658 $ 0,01738658 $ 0,01738658 Текущая цена: $ 0,030132 $ 0,030132 $ 0,030132 Узнайте больше о цене PIXL (PIXL)

Токеномика PIXL (PIXL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PIXL (PIXL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIXL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIXL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIXL, изучите текущую цену PIXL!

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