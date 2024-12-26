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Цена pBTC35A (PBTC35A)

USD

График цены pBTC35A (PBTC35A) в реальном времени

$0.862814
$0.862814$0.862814
0.00%(1D)

Цена pBTC35A (PBTC35A) сегодня

Текущая цена pBTC35A (PBTC35A) сегодня составляет 0.862814 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 185.16K USD. Цена PBTC35A к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка pBTC35A:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 14.58 USD
- Изменение цены pBTC35A в течение дня составляет -0.05%
- Оборотное предложение составляет 214.60K USD

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Ценовые показатели pBTC35A (PBTC35A) - USD

За сегодня изменение цены pBTC35A на USD составило $ -0.0005165608462752.
За последние 30 дней изменение цены pBTC35A на USD составило $ +0.0541325189.
За последние 60 дней изменение цены pBTC35A на USD составило $ -0.0956047092.
За последние 90 дней изменение цены pBTC35A на USD составило $ -0.0374185542726864.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0005165608462752-0.05%
30 дней$ +0.0541325189+6.27%
60 дней$ -0.0956047092-11.08%
90 дней$ -0.0374185542726864-4.15%

Анализ цен pBTC35A (PBTC35A)

Ознакомьтесь с последним анализом цен pBTC35A: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.860826
$ 0.860826$ 0.860826

$ 0.865202
$ 0.865202$ 0.865202

$ 216.53
$ 216.53$ 216.53

--

-0.05%

-0.63%

Рыночная информация pBTC35A (PBTC35A)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 185.16K
$ 185.16K$ 185.16K

$ 14.58
$ 14.58$ 14.58

214.60K
214.60K 214.60K

Что такое pBTC35A (PBTC35A)

The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.

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Источник pBTC35A (PBTC35A)

Официальный веб-сайт

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PBTC35A на местную валюту

1 PBTC35A к AUD
A$1.3805024
1 PBTC35A к GBP
0.66436678
1 PBTC35A к EUR
0.82830144
1 PBTC35A к USD
$0.862814
1 PBTC35A к MYR
RM3.86540672
1 PBTC35A к TRY
30.38830908
1 PBTC35A к JPY
¥135.78966732
1 PBTC35A к RUB
86.16060604
1 PBTC35A к INR
73.67568746
1 PBTC35A к IDR
Rp13,916.35289042
1 PBTC35A к PHP
50.61266924
1 PBTC35A к EGP
￡E.43.84820748
1 PBTC35A к BRL
R$5.4788689
1 PBTC35A к CAD
C$1.23382402
1 PBTC35A к BDT
102.9337102
1 PBTC35A к NGN
1,333.55669026
1 PBTC35A к UAH
36.11739404
1 PBTC35A к VES
Bs44.003514
1 PBTC35A к PKR
Rs239.80189502
1 PBTC35A к KZT
446.35956662
1 PBTC35A к THB
฿29.4219574
1 PBTC35A к TWD
NT$28.19676152
1 PBTC35A к CHF
Fr0.75927632
1 PBTC35A к HKD
HK$6.72132106
1 PBTC35A к MAD
.د.م8.67990884