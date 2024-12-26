Цена Onchain AI (OCAI)
Текущая цена Onchain AI (OCAI) сегодня составляет 0.00296344 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 267.09K USD. Цена OCAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Onchain AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 67.90K USD
- Изменение цены Onchain AI в течение дня составляет +1.35%
- Оборотное предложение составляет 90.00M USD
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За сегодня изменение цены Onchain AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Onchain AI на USD составило $ +0.0024757855.
За последние 60 дней изменение цены Onchain AI на USD составило $ +0.0025989736.
За последние 90 дней изменение цены Onchain AI на USD составило $ +0.0010456171412731517.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.35%
|30 дней
|$ +0.0024757855
|+83.54%
|60 дней
|$ +0.0025989736
|+87.70%
|90 дней
|$ +0.0010456171412731517
|+54.52%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Onchain AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+14.52%
+1.35%
-5.74%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
1. What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. 2. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. 3. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. 4. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. 5. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development.
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