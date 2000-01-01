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Топ токенов категории Торговые боты по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Торговые боты. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.00998989
+0.16%
-0.03%
+5.07%
$ 2.45M
$ 6.86K
2
Panther AI
Panther AI
PAI
$ 0.00447403
0.00%
+0.00%
+1.25%
$ 2.13M
$ 60.32
3
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00131227
+21.38%
+2.31%
+149.59%
$ 1.31M
$ 881.36K
4
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.00105899
+1.54%
-0.01%
-0.31%
$ 1.06M
$ 14.34K
5
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00105686
0.00%
-0.11%
-18.28%
$ 1.06M
$ 13.41K
6
ROAI Scalper
ROAI Scalper
ROAI
$ 0.01062791
+0.34%
--
+4.20%
$ 1.01M
$ 48.00
7
uTrade
uTrade
UTT
$ 0.221478
+0.01%
-0.01%
+2.20%
$ 929.44K
$ 158.99K
8
Surge
Surge
SURGE
$ 0.0273163
-0.13%
-0.04%
-11.48%
$ 682.93K
$ 1.75K
9
Arqen
Arqen
ARQ
$ 0.00772385
+0.23%
-0.02%
+2.04%
$ 632.87K
$ 55.84K
10
Infinity Rocket
Infinity Rocket
IRT
$ 0.00240367
+0.03%
+0.01%
+7.82%
$ 483.21K
$ 16.65K
11
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00041156
+0.01%
+0.09%
-98.19%
$ 411.56K
$ 9.57K
12
BlockMind
BlockMind
BMIND
$ 2.17E-6
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 217.50K
--
13
Vtrading
Vtrading
VTRADING
$ 0.00020043
0.00%
-0.19%
-69.09%
$ 200.43K
$ 2.59K
14
okbet
okbet
OK
$ 6.069E-5
-3.38%
-4.20%
-11.23%
$ 60.68K
--
15
Onchain AI
Onchain AI
OCAI
$ 0.00059763
0.00%
--
+0.85%
$ 59.76K
$ 87.17
16
DeVoid
DeVoid
DVD
$ 4.188E-5
0.00%
-5.60%
-0.07%
$ 20.94K
--
17
Dungeon Labs
Dungeon Labs
DLABS
$ 1.67844E-7
0.00%
-0.90%
+10.46%
$ 16.78K
--
18
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 0.00010596
0.00%
--
+0.01%
$ 13.33K
$ 1.08
19
Flipr
Flipr
FLIPR
$ 1.904E-5
0.00%
+3.10%
+0.85%
$ 13.32K
--
20
Zereus AI
Zereus AI
ZEREUS
$ 1.299E-5
0.00%
-1.20%
-0.76%
$ 12.99K
--
21
Algon Trade
Algon Trade
ALG
$ 9.91E-6
0.00%
+3.70%
+3.77%
$ 9.47K
--
22
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.5767
-0.07%
-11.81%
+3.84%
--
$ 172.33K
23
AntFun
AntFun
ANTFUN
$ 0.042891
+0.05%
-0.79%
-2.16%
--
$ 196.39M
24
AIXDROP
AIXDROP
AIXDROP
$ 0.00018354
+0.10%
+1.31%
-47.69%
--
$ 2.30B
25
VaporFund
VaporFund
VPR
$ 0.0005372
0.00%
-0.22%
+2.68%
--
$ 32.11M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Торговые боты и почему они так популярны?
Токены категории Торговые боты представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 25 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $12.78M.
Какой токен из категории Торговые боты демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Торговые боты, отслеживаемых на MEXC, ALG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Торговые боты находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 25 токенов категории Торговые боты, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Торговые боты относятся ALTT, PAI, PCULE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Торговые боты?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Торговые боты составляет примерно $12.78M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Торговые боты, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.