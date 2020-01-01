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Топ токенов категории Приключенческие игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Приключенческие игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.021
+0.03%
-2.08%
+3.67%
$ 22.17M
$ 19.21K
2
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03485
+2.30%
+12.11%
+31.47%
$ 12.21M
$ 2.39M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07738
-0.36%
-1.22%
-7.43%
$ 8.26M
$ 691.59K
4
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01750045
0.00%
+0.16%
+19.79%
$ 1.64M
$ 4.87K
5
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10314E-7
+0.12%
-3.40%
-0.23%
$ 1.10M
--
6
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.6961E-8
+0.12%
-3.20%
+19.62%
$ 694.46K
--
7
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03786
-0.03%
+2.21%
-0.11%
$ 616.07K
$ 1.49M
8
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.209831
-2.36%
-0.02%
-6.78%
$ 588.65K
$ 78.75
9
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00951687
-0.09%
+1.55%
+148.52%
$ 466.02K
$ 612.83
10
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000705
-0.14%
+1.44%
+0.14%
$ 439.33K
$ 48.79M
11
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00809153
0.00%
-0.00%
+0.27%
$ 240.02K
$ 3.37
12
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114753
0.00%
--
-0.01%
$ 220.10K
$ 1.17
13
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.605E-12
+0.11%
+0.40%
+0.70%
$ 142.73K
--
14
Castle Of Blackwater
Castle Of Blackwater
COBE
$ 0.00152294
0.00%
--
+3.97%
$ 83.07K
$ 37.89
15
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
+0.34%
$ 53.13K
--
16
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00459861
0.00%
-0.01%
+4.05%
$ 45.99K
$ 1.23
17
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00054641
+14.32%
-0.01%
+0.04%
$ 32.18K
$ 3.39K
18
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042507
0.00%
0.00%
-0.51%
$ 25.50K
$ 1.99
19
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
20
SLOVE
SLOVE
SLOVE
$ 0.00013896
+0.11%
-0.00%
-7.12%
$ 12.50K
$ 7.09
21
Palio
Palio
PAL
$ 0.000715
+0.10%
-0.71%
-1.67%
--
$ 84.52M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Приключенческие игры и почему они так популярны?
Токены категории Приключенческие игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 21 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $49.04M.
Какой токен из категории Приключенческие игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Приключенческие игры, отслеживаемых на MEXC, ARIA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 12.11% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Приключенческие игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 21 токенов категории Приключенческие игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Приключенческие игры относятся ILV, ARIA, PEPECOIN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Приключенческие игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Приключенческие игры составляет примерно $49.04M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Приключенческие игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.