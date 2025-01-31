Цена Midas mBASIS (MBASIS)
Текущая цена Midas mBASIS (MBASIS) сегодня составляет 1.095 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MBASIS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Midas mBASIS:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Midas mBASIS в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Midas mBASIS на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены Midas mBASIS на USD составило $ +0.0062131395.
За последние 60 дней изменение цены Midas mBASIS на USD составило $ +0.0309794115.
За последние 90 дней изменение цены Midas mBASIS на USD составило $ +0.08183993.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0.0
|0.00%
|30 дней
|$ +0.0062131395
|+0.57%
|60 дней
|$ +0.0309794115
|+2.83%
|90 дней
|$ +0.08183993
|+8.08%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Midas mBASIS: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
0.00%
0.00%
+0.12%
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At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.
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