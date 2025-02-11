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Цена Measurable Data (MDT)

USD

График цены Measurable Data (MDT) в реальном времени

$0.04069328
$0.04069328$0.04069328
+4.00%(1D)

Цена Measurable Data (MDT) сегодня

Текущая цена Measurable Data (MDT) сегодня составляет 0.04067838 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 24.67M USD. Цена MDT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Measurable Data:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.19M USD
- Изменение цены Measurable Data в течение дня составляет +4.18%
- Оборотное предложение составляет 606.32M USD

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Ценовые показатели Measurable Data (MDT) - USD

За сегодня изменение цены Measurable Data на USD составило $ +0.0016333.
За последние 30 дней изменение цены Measurable Data на USD составило $ -0.0086202612.
За последние 60 дней изменение цены Measurable Data на USD составило $ -0.0142687594.
За последние 90 дней изменение цены Measurable Data на USD составило $ -0.0016053046879489.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.0016333+4.18%
30 дней$ -0.0086202612-21.19%
60 дней$ -0.0142687594-35.07%
90 дней$ -0.0016053046879489-3.79%

Анализ цен Measurable Data (MDT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Measurable Data: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.03904507
$ 0.03904507$ 0.03904507

$ 0.04112868
$ 0.04112868$ 0.04112868

$ 0.168053
$ 0.168053$ 0.168053

+0.83%

+4.18%

+8.89%

Рыночная информация Measurable Data (MDT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 24.67M
$ 24.67M$ 24.67M

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

606.32M
606.32M 606.32M

Что такое Measurable Data (MDT)

Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.

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Источник Measurable Data (MDT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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MDT на местную валюту

1 MDT к AUD
A$0.0646786242
1 MDT к GBP
0.032542704
1 MDT к EUR
0.0394580286
1 MDT к USD
$0.04067838
1 MDT к MYR
RM0.1814255748
1 MDT к TRY
1.4648284638
1 MDT к JPY
¥6.1827069762
1 MDT к RUB
3.9303450756
1 MDT к INR
3.530883384
1 MDT к IDR
Rp666.8585818272
1 MDT к PHP
2.367481716
1 MDT к EGP
￡E.2.0457157302
1 MDT к BRL
R$0.2351210364
1 MDT к CAD
C$0.0581700834
1 MDT к BDT
4.9468977918
1 MDT к NGN
61.07858757
1 MDT к UAH
1.6954748784
1 MDT к VES
Bs2.4407028
1 MDT к PKR
Rs11.3753021832
1 MDT к KZT
20.701227582
1 MDT к THB
฿1.3867259742
1 MDT к TWD
NT$1.3350644316
1 MDT к CHF
Fr0.0370173258
1 MDT к HKD
HK$0.3168845802
1 MDT к MAD
.د.م0.4084109352