Цена Idexo (IDO)
Текущая цена Idexo (IDO) сегодня составляет 0.02218083 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.71M USD. Цена IDO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Idexo:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 137.82K USD
- Изменение цены Idexo в течение дня составляет -0.48%
- Оборотное предложение составляет 77.21M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене IDO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах IDO.
За сегодня изменение цены Idexo на USD составило $ -0.00010838913682293.
За последние 30 дней изменение цены Idexo на USD составило $ +0.0001298332.
За последние 60 дней изменение цены Idexo на USD составило $ -0.0047120622.
За последние 90 дней изменение цены Idexo на USD составило $ -0.005115368744781536.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00010838913682293
|-0.48%
|30 дней
|$ +0.0001298332
|+0.59%
|60 дней
|$ -0.0047120622
|-21.24%
|90 дней
|$ -0.005115368744781536
|-18.74%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Idexo: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.44%
-0.48%
-0.11%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 IDO к AUD
A$0.035489328
|1 IDO к GBP
￡0.0170792391
|1 IDO к EUR
€0.0212935968
|1 IDO к USD
$0.02218083
|1 IDO к MYR
RM0.0993701184
|1 IDO к TRY
₺0.7812088326
|1 IDO к JPY
¥3.4908190254
|1 IDO к RUB
₽2.2149776838
|1 IDO к INR
₹1.8940210737
|1 IDO к IDR
Rp357.7552724949
|1 IDO к PHP
₱1.3011274878
|1 IDO к EGP
￡E.1.1272297806
|1 IDO к BRL
R$0.1408482705
|1 IDO к CAD
C$0.0317185869
|1 IDO к BDT
৳2.646173019
|1 IDO к NGN
₦34.2824690397
|1 IDO к UAH
₴0.9284895438
|1 IDO к VES
Bs1.13122233
|1 IDO к PKR
Rs6.1647180819
|1 IDO к KZT
₸11.4748087839
|1 IDO к THB
฿0.756366303
|1 IDO к TWD
NT$0.7248695244
|1 IDO к CHF
Fr0.0195191304
|1 IDO к HKD
HK$0.1727886657
|1 IDO к MAD
.د.م0.2231391498