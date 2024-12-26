Цена Hara (HART)
Текущая цена Hara (HART) сегодня составляет 0.00117121 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.41M USD. Цена HART к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hara:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.58K USD
- Изменение цены Hara в течение дня составляет +0.00%
- Оборотное предложение составляет 1.20B USD
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За сегодня изменение цены Hara на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hara на USD составило $ +0.0001080348.
За последние 60 дней изменение цены Hara на USD составило $ +0.0002640304.
За последние 90 дней изменение цены Hara на USD составило $ +0.0003121431006978954.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.00%
|30 дней
|$ +0.0001080348
|+9.22%
|60 дней
|$ +0.0002640304
|+22.54%
|90 дней
|$ +0.0003121431006978954
|+36.34%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Hara: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+5.51%
+0.00%
+5.68%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.
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