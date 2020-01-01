Токеномика Hara (HART) Откройте для себя ключевую информацию о Hara (HART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hara (HART) Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Официальный сайт: https://haratoken.io/index.html Whitepaper: http://haratoken.io/download/whitepaper Купить HART сейчас!

Токеномика и анализ цен Hara (HART) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hara (HART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Исторический максимум: $ 0,03292409 $ 0,03292409 $ 0,03292409 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00142388 $ 0,00142388 $ 0,00142388 Узнайте больше о цене Hara (HART)

Токеномика Hara (HART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hara (HART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HART, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HART. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HART, изучите текущую цену HART!

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