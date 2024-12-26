Цена Didi Bam Bam (DDBAM)
Текущая цена Didi Bam Bam (DDBAM) сегодня составляет 0.162716 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.41M USD. Цена DDBAM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Didi Bam Bam:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.52K USD
- Изменение цены Didi Bam Bam в течение дня составляет -1.53%
- Оборотное предложение составляет 21.00M USD
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За сегодня изменение цены Didi Bam Bam на USD составило $ -0.0025338836104106.
За последние 30 дней изменение цены Didi Bam Bam на USD составило $ -0.0931064043.
За последние 60 дней изменение цены Didi Bam Bam на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Didi Bam Bam на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0025338836104106
|-1.53%
|30 дней
|$ -0.0931064043
|-57.22%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Didi Bam Bam: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.69%
-1.53%
-16.59%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.
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