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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории Играйте и зарабатывайте по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Играйте и зарабатывайте. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1122
+0.27%
+0.09%
+1.72%
$ 224.40M
$ 505.37K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002101
-0.10%
-3.41%
+1.75%
$ 200.99M
$ 3.66B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9219
+0.26%
+2.00%
+12.18%
$ 160.33M
$ 70.55K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06675
+0.16%
-0.07%
-0.18%
$ 132.70M
$ 814.51K
5
$ 0.04157
+0.36%
-0.36%
-0.38%
$ 122.09M
$ 1.38M
6
$ 0.1932
+0.26%
-3.41%
-2.33%
$ 89.08M
$ 297.03K
7
Gala
Gala
GALA
$ 0.001805
+0.39%
+0.28%
+0.06%
$ 87.80M
$ 187.68M
8
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1882
+2.34%
+3.02%
-3.74%
$ 82.89M
$ 381.36K
9
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001897
-0.05%
-0.27%
+13.12%
$ 53.12M
$ 345.93M
10
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05175
-0.04%
-2.49%
+8.21%
$ 39.99M
$ 1.18M
11
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003584
-0.11%
-2.31%
+1.87%
$ 35.68M
$ 181.70M
12
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010014
-0.05%
-0.93%
-0.06%
$ 29.96M
$ 71.49M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.001245
+0.18%
-0.15%
+0.60%
$ 29.03M
$ 44.23M
14
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03975
+0.18%
-0.67%
-3.06%
$ 23.52M
$ 1.51M
15
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.013
+0.43%
-2.27%
+3.85%
$ 22.17M
$ 19.43K
16
GMT
GMT
GMT
$ 0.00695621
-0.67%
+0.00%
+5.11%
$ 21.64M
$ 4.36M
17
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04435
-0.18%
-2.83%
+12.32%
$ 20.07M
$ 1.29M
18
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005453
-0.11%
-2.65%
+3.78%
$ 19.87M
$ 104.07M
19
WAX
WAX
WAXP
$ 0.004026
+0.83%
+1.66%
+5.64%
$ 18.56M
$ 17.65M
20
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.00164697
+0.46%
-0.02%
+2.07%
$ 16.47M
$ 140.28K
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02001
-0.05%
-1.73%
+9.82%
$ 15.18M
$ 3.04M
22
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001778
+0.39%
-0.39%
-0.33%
$ 14.35M
$ 32.32M
23
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005408
-0.22%
-2.68%
-0.83%
$ 13.44M
$ 10.14M
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001859
-1.58%
-8.09%
+8.63%
$ 11.99M
$ 475.25M
25
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015728
-0.80%
-2.30%
-2.35%
$ 10.62M
$ 43.98M
26
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02048
-0.34%
-3.99%
-14.28%
$ 8.87M
$ 2.68M
27
Games for a Living
Games for a Living
GFAL
$ 0.00080073
-0.22%
-0.00%
-0.34%
$ 8.01M
$ 747.01
28
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003325
-0.06%
+0.51%
+18.22%
$ 7.89M
$ 48.58M
29
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00934675
+0.02%
-0.10%
+5.61%
$ 7.42M
$ 279.89K
30
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01427
+0.14%
0.00%
-3.20%
$ 7.11M
$ 3.96M
31
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.0000142
+0.14%
-0.77%
+0.85%
$ 5.84M
$ 3.90B
32
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.01994
0.00%
-0.20%
+0.20%
$ 5.33M
$ 2.86M
33
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034953
-0.11%
-0.01%
-13.81%
$ 4.68M
$ 25.72K
34
ParagonsDAO
ParagonsDAO
PDT
$ 0.052628
+0.37%
-0.02%
-3.99%
$ 4.45M
$ 44.54
35
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00316638
+0.30%
+0.02%
+6.71%
$ 4.20M
$ 5.52K
36
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02803
+0.76%
+3.10%
+15.40%
$ 2.72M
$ 3.13M
37
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004863
+0.08%
+1.48%
+6.41%
$ 2.68M
$ 9.59M
38
Sharp Token
Sharp Token
SHARP
$ 0.0007503
0.00%
--
+0.03%
$ 2.54M
$ 4.20K
39
$ 0.001407
+0.24%
-2.52%
-3.79%
$ 2.48M
$ 37.53M
40
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04396452
+0.03%
-0.01%
+1.00%
$ 2.32M
$ 22.86K
41
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.0041839
+0.15%
--
+4.15%
$ 2.03M
$ 47.69
42
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0017789
-0.05%
-2.99%
-3.50%
$ 2.02M
$ 93.81M
43
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00185529
+0.05%
--
+2.09%
$ 1.92M
$ 57.52
44
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.0175817
-0.30%
+0.15%
+20.36%
$ 1.64M
$ 4.54K
45
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00082575
-0.03%
-0.01%
+3.17%
$ 1.55M
$ 53.96K
46
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.002054
-0.15%
-0.68%
+9.31%
$ 1.53M
$ 36.38M
47
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00305754
-0.45%
-0.02%
-21.89%
$ 1.51M
$ 22.43K
48
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00744358
+0.10%
+0.02%
-1.69%
$ 1.40M
$ 48.76K
49
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
+0.02%
$ 1.39M
$ 106.29K
50
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00282459
0.00%
--
-0.37%
$ 1.29M
$ 208.23

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Играйте и зарабатывайте и почему они так популярны?
Токены категории Играйте и зарабатывайте представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 186 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.62B.
Какой токен из категории Играйте и зарабатывайте демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Играйте и зарабатывайте, отслеживаемых на MEXC, IZE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 22.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Играйте и зарабатывайте находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 186 токенов категории Играйте и зарабатывайте, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Играйте и зарабатывайте относятся IMX, FLOKI, AXS. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Играйте и зарабатывайте?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Играйте и зарабатывайте составляет примерно $1.62B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Играйте и зарабатывайте, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.