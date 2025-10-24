Текущая цена Sharp Token сегодня составляет 0,00833139 USD. Следите за обновлениями цены SHARP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHARP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sharp Token сегодня составляет 0,00833139 USD. Следите за обновлениями цены SHARP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHARP прямо сейчас на MEXC.

Логотип Sharp Token

Цена Sharp Token (SHARP)

Не в листинге

Текущая цена 1 SHARP в USD:

$0,00833193$0,00833193
+0,10%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Sharp Token (SHARP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:02:09 (UTC+8)

Информация о ценах Sharp Token (SHARP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00727332$ 0,00727332
Мин 24Ч
$ 0,00837311$ 0,00837311
Макс 24Ч

+0,71%

-0,03%

-7,13%

-7,13%

Текущая цена Sharp Token (SHARP) составляет $0,00833139. За последние 24 часа SHARP торговался в диапазоне от $ 0,00727332 до $ 0,00837311, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SHARP за все время составляет $ 0,0120001, а минимальная – $ 0,00727332.

Что касается краткосрочной динамики, SHARP изменился на +0,71% за последний час, на -0,03% за 24 часа и на -7,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sharp Token (SHARP)

Текущая рыночная капитализация Sharp Token составляет $ 24,80M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHARP составляет 2,98B, а общее предложение – 68230000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 568,45M.

История цен Sharp Token (SHARP) в USD

За сегодня изменение цены Sharp Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sharp Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Sharp Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Sharp Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,03%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Sharp Token (SHARP)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sharp Token (USD)

Сколько будет стоить Sharp Token (SHARP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sharp Token (SHARP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sharp Token.

Проверьте прогноз цены Sharp Token!

SHARP на местную валюту

Токеномика Sharp Token (SHARP)

Понимание токеномики Sharp Token (SHARP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHARP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sharp Token (SHARP)

Сколько стоит Sharp Token (SHARP) на сегодня?
Актуальная цена SHARP в USD – 0,00833139 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SHARP в USD?
Текущая цена SHARP в USD составляет $ 0,00833139. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sharp Token?
Рыночная капитализация SHARP составляет $ 24,80M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SHARP?
Циркулирующее предложение SHARP составляет 2,98B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SHARP?
SHARP достиг максимальной цены (ATH) в 0,0120001 USD.
Какова была минимальная цена SHARP за все время (ATL)?
SHARP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00727332 USD.
Каков объем торгов SHARP?
Объем торгов за последние 24 часа для SHARP составляет -- USD.
Вырастет ли SHARP в цене в этом году?
SHARP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHARP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:02:09 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.