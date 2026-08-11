Какова текущая цена Games for a Living?

Games for a Living (GFAL) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -0.95% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Games for a Living в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn, GFAL часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется GFAL?

За последние 24 часа объем торгов GFAL составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Games for a Living в обращении?

Сегодня в обращении находится 5253416643.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг GFAL?

В настоящее время Games for a Living занимает рейтинг №1688 с рыночной капитализацией ₽599170531.1469362576000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Games for a Living за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.95%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Games for a Living соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn GFAL демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.