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Цена SuperWalk GRND (GRND)

USD

График цены SuperWalk GRND (GRND) в реальном времени

$0.068861
$0.068861$0.068861
+0.20%(1D)

Цена SuperWalk GRND (GRND) сегодня

Текущая цена SuperWalk GRND (GRND) сегодня составляет 0.068846 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11.22M USD. Цена GRND к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SuperWalk GRND:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 292.42K USD
- Изменение цены SuperWalk GRND в течение дня составляет +0.19%
- Оборотное предложение составляет 163.00M USD

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Ценовые показатели SuperWalk GRND (GRND) - USD

За сегодня изменение цены SuperWalk GRND на USD составило $ +0.00013087.
За последние 30 дней изменение цены SuperWalk GRND на USD составило $ -0.0135832056.
За последние 60 дней изменение цены SuperWalk GRND на USD составило $ -0.0147071028.
За последние 90 дней изменение цены SuperWalk GRND на USD составило $ -0.03311431935683686.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00013087+0.19%
30 дней$ -0.0135832056-19.72%
60 дней$ -0.0147071028-21.36%
90 дней$ -0.03311431935683686-32.47%

Анализ цен SuperWalk GRND (GRND)

Ознакомьтесь с последним анализом цен SuperWalk GRND: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.068577
$ 0.068577$ 0.068577

$ 0.06948
$ 0.06948$ 0.06948

$ 0.384843
$ 0.384843$ 0.384843

-0.22%

+0.19%

-4.14%

Рыночная информация SuperWalk GRND (GRND)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 11.22M
$ 11.22M$ 11.22M

$ 292.42K
$ 292.42K$ 292.42K

163.00M
163.00M 163.00M

Что такое SuperWalk GRND (GRND)

SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.

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Источник SuperWalk GRND (GRND)

Официальный веб-сайт

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GRND на местную валюту

1 GRND к AUD
A$0.1101536
1 GRND к GBP
0.05438834
1 GRND к EUR
0.0654037
1 GRND к USD
$0.068846
1 GRND к MYR
RM0.30843008
1 GRND к TRY
2.42475612
1 GRND к JPY
¥10.82465658
1 GRND к RUB
6.85912698
1 GRND к INR
5.88013686
1 GRND к IDR
Rp1,110.41919938
1 GRND к PHP
4.03850636
1 GRND к EGP
￡E.3.49462296
1 GRND к BRL
R$0.43304134
1 GRND к CAD
C$0.09913824
1 GRND к BDT
8.2133278
1 GRND к NGN
106.40768914
1 GRND к UAH
2.88189356
1 GRND к VES
Bs3.511146
1 GRND к PKR
Rs19.13436878
1 GRND к KZT
35.61610118
1 GRND к THB
฿2.34351784
1 GRND к TWD
NT$2.24919882
1 GRND к CHF
Fr0.06058448
1 GRND к HKD
HK$0.53631034
1 GRND к MAD
.د.م0.69259076