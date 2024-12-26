Цена SuperWalk GRND (GRND)
Текущая цена SuperWalk GRND (GRND) сегодня составляет 0.068846 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11.22M USD. Цена GRND к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SuperWalk GRND:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 292.42K USD
- Изменение цены SuperWalk GRND в течение дня составляет +0.19%
- Оборотное предложение составляет 163.00M USD
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За сегодня изменение цены SuperWalk GRND на USD составило $ +0.00013087.
За последние 30 дней изменение цены SuperWalk GRND на USD составило $ -0.0135832056.
За последние 60 дней изменение цены SuperWalk GRND на USD составило $ -0.0147071028.
За последние 90 дней изменение цены SuperWalk GRND на USD составило $ -0.03311431935683686.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00013087
|+0.19%
|30 дней
|$ -0.0135832056
|-19.72%
|60 дней
|$ -0.0147071028
|-21.36%
|90 дней
|$ -0.03311431935683686
|-32.47%
Ознакомьтесь с последним анализом цен SuperWalk GRND: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.22%
+0.19%
-4.14%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.
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|1 GRND к AUD
A$0.1101536
|1 GRND к GBP
￡0.05438834
|1 GRND к EUR
€0.0654037
|1 GRND к USD
$0.068846
|1 GRND к MYR
RM0.30843008
|1 GRND к TRY
₺2.42475612
|1 GRND к JPY
¥10.82465658
|1 GRND к RUB
₽6.85912698
|1 GRND к INR
₹5.88013686
|1 GRND к IDR
Rp1,110.41919938
|1 GRND к PHP
₱4.03850636
|1 GRND к EGP
￡E.3.49462296
|1 GRND к BRL
R$0.43304134
|1 GRND к CAD
C$0.09913824
|1 GRND к BDT
৳8.2133278
|1 GRND к NGN
₦106.40768914
|1 GRND к UAH
₴2.88189356
|1 GRND к VES
Bs3.511146
|1 GRND к PKR
Rs19.13436878
|1 GRND к KZT
₸35.61610118
|1 GRND к THB
฿2.34351784
|1 GRND к TWD
NT$2.24919882
|1 GRND к CHF
Fr0.06058448
|1 GRND к HKD
HK$0.53631034
|1 GRND к MAD
.د.م0.69259076