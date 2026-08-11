Какова текущая цена Hooked Protocol?

Hooked Protocol (HOOK) торгуется по цене ₽0.255147617337641168000, что отражает изменение цены на уровне -4.78% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Hooked Protocol в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio, HOOK часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется HOOK?

За последние 24 часа объем торгов HOOK составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Hooked Protocol в обращении?

Сегодня в обращении находится 287749232.57 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг HOOK?

В настоящее время Hooked Protocol занимает рейтинг №2882 с рыночной капитализацией ₽73418472.6832900000000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Hooked Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -4.78%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Hooked Protocol соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio HOOK демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.