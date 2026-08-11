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Текущая цена Hooked Protocol сегодня составляет 0,00341009 USD. Рыночная капитализация HOOK составляет 981 250 USD. Отслеживайте обновления цен HOOK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Hooked Protocol сегодня составляет 0,00341009 USD. Рыночная капитализация HOOK составляет 981 250 USD. Отслеживайте обновления цен HOOK в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Hooked Protocol (HOOK)

Не в листинге

Текущая цена 1 HOOK в USD:

$0,00338527
$0,00338527$0,00338527
-0,05%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Hooked Protocol (HOOK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:45:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Hooked Protocol

Текущая цена Hooked Protocol (HOOK) сегодня составляет $ 0,00341009 с изменением 4,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOOK на USD составляет $ 0,00341009 за HOOK.

На данный момент Hooked Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 981 250, при оборотном предложении 287,75M HOOK. В течение последних 24 часов, HOOK торговался в диапазоне от $ 0,00330639 (минимум) до $ 0,00364229 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4,07, тогда как исторический минимум составил $ 0,00330639.

В краткосрочной перспективе HOOK изменился на -0,12% за последний час и на -7,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 306,93K.

Рыночная информация Hooked Protocol (HOOK)

$ 981,25K
$ 981,25K$ 981,25K

$ 306,93K
$ 306,93K$ 306,93K

$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M

287,75M
287,75M 287,75M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Hooked Protocol составляет $ 981,25K, при 24-часовом объеме торгов $ 306,93K. Циркулируещее обращение HOOK составляет 287,75M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,71M.

История цен Hooked Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00330639
$ 0,00330639$ 0,00330639
Мин 24Ч
$ 0,00364229
$ 0,00364229$ 0,00364229
Макс 24Ч

$ 0,00330639
$ 0,00330639$ 0,00330639

$ 0,00364229
$ 0,00364229$ 0,00364229

$ 4,07
$ 4,07$ 4,07

$ 0,00330639
$ 0,00330639$ 0,00330639

-0,12%

-4,78%

-7,27%

-7,27%

История цен Hooked Protocol (HOOK) в USD

За сегодня изменение цены Hooked Protocol на USD составило $ -0,00017121884807833.
За последние 30 дней изменение цены Hooked Protocol на USD составило $ -0,0010840720.
За последние 60 дней изменение цены Hooked Protocol на USD составило $ -0,0015523701.
За последние 90 дней изменение цены Hooked Protocol на USD составило $ -0,000000034101764653.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00017121884807833-4,78%
30 дней$ -0,0010840720-31,79%
60 дней$ -0,0015523701-45,52%
90 дней$ -0,000000034101764653-0,00%

Прогноз цены Hooked Protocol

Прогноз цены Hooked Protocol (HOOK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HOOK в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Hooked Protocol (HOOK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Hooked Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Hooked Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HOOK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Hooked Protocol».

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Источник Hooked Protocol (HOOK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

О Hooked Protocol

Какова текущая цена Hooked Protocol?

Hooked Protocol (HOOK) торгуется по цене ₽0.255147617337641168000, что отражает изменение цены на уровне -4.78% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Hooked Protocol в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio, HOOK часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется HOOK?

За последние 24 часа объем торгов HOOK составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Hooked Protocol в обращении?

Сегодня в обращении находится 287749232.57 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг HOOK?

В настоящее время Hooked Protocol занимает рейтинг №2882 с рыночной капитализацией ₽73418472.6832900000000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Hooked Protocol за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -4.78%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Hooked Protocol соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio HOOK демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 06:45:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hooked Protocol (HOOK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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