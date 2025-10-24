Что такое Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token. Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Verse World (VERSE) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Verse World (USD)

Сколько будет стоить Verse World (VERSE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Verse World (VERSE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Verse World.

Проверьте прогноз цены Verse World!

VERSE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Verse World (VERSE)

Понимание токеномики Verse World (VERSE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VERSE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Verse World (VERSE) Сколько стоит Verse World (VERSE) на сегодня? Актуальная цена VERSE в USD – 0,131813 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VERSE в USD? $ 0,131813 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VERSE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Verse World? Рыночная капитализация VERSE составляет $ 13,18M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VERSE? Циркулирующее предложение VERSE составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VERSE? VERSE достиг максимальной цены (ATH) в 0,910916 USD . Какова была минимальная цена VERSE за все время (ATL)? VERSE достиг минимальной цены (ATL) в 0,115665 USD . Каков объем торгов VERSE? Объем торгов за последние 24 часа для VERSE составляет -- USD . Вырастет ли VERSE в цене в этом году? VERSE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VERSE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Verse World (VERSE)