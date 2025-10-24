Текущая цена Verse World сегодня составляет 0,131813 USD. Следите за обновлениями цены VERSE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VERSE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Verse World сегодня составляет 0,131813 USD. Следите за обновлениями цены VERSE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VERSE прямо сейчас на MEXC.

Логотип Verse World

Цена Verse World (VERSE)

Не в листинге

Текущая цена 1 VERSE в USD:

$0,131827
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Verse World (VERSE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:10:52 (UTC+8)

Информация о ценах Verse World (VERSE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,127274
Мин 24Ч
$ 0,134046
Макс 24Ч

$ 0,127274
$ 0,134046
$ 0,910916
$ 0,115665
+0,01%

+0,11%

+3,36%

+3,36%

Текущая цена Verse World (VERSE) составляет $0,131813. За последние 24 часа VERSE торговался в диапазоне от $ 0,127274 до $ 0,134046, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VERSE за все время составляет $ 0,910916, а минимальная – $ 0,115665.

Что касается краткосрочной динамики, VERSE изменился на +0,01% за последний час, на +0,11% за 24 часа и на +3,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Verse World (VERSE)

$ 13,18M
--
$ 131,83M
100,00M
999 999 758,730595
Текущая рыночная капитализация Verse World составляет $ 13,18M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VERSE составляет 100,00M, а общее предложение – 999999758.730595. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 131,83M.

История цен Verse World (VERSE) в USD

За сегодня изменение цены Verse World на USD составило $ +0,00014428.
За последние 30 дней изменение цены Verse World на USD составило $ -0,0317203107.
За последние 60 дней изменение цены Verse World на USD составило $ -0,0401987074.
За последние 90 дней изменение цены Verse World на USD составило $ -0,1068343260430814.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00014428+0,11%
30 дней$ -0,0317203107-24,06%
60 дней$ -0,0401987074-30,49%
90 дней$ -0,1068343260430814-44,76%

Что такое Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Verse World (VERSE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Verse World (USD)

Сколько будет стоить Verse World (VERSE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Verse World (VERSE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Verse World.

Проверьте прогноз цены Verse World!

VERSE на местную валюту

Токеномика Verse World (VERSE)

Понимание токеномики Verse World (VERSE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VERSE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Verse World (VERSE)

Сколько стоит Verse World (VERSE) на сегодня?
Актуальная цена VERSE в USD – 0,131813 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VERSE в USD?
Текущая цена VERSE в USD составляет $ 0,131813. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Verse World?
Рыночная капитализация VERSE составляет $ 13,18M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VERSE?
Циркулирующее предложение VERSE составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VERSE?
VERSE достиг максимальной цены (ATH) в 0,910916 USD.
Какова была минимальная цена VERSE за все время (ATL)?
VERSE достиг минимальной цены (ATL) в 0,115665 USD.
Каков объем торгов VERSE?
Объем торгов за последние 24 часа для VERSE составляет -- USD.
Вырастет ли VERSE в цене в этом году?
VERSE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VERSE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.