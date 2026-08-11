Какова текущая цена Sovrun?

Sovrun (SOVRN) торгуется по цене ₽0.074965769818300368000, что отражает изменение цены на уровне -2.78% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Sovrun в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Gaming (GameFi),Metaverse,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,DWF Labs Portfolio,On-chain Gaming,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Hyperliquid Ecosystem,Delphi Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Base Native, SOVRN часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется SOVRN?

За последние 24 часа объем торгов SOVRN составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Sovrun в обращении?

Сегодня в обращении находится 836216011.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SOVRN?

В настоящее время Sovrun занимает рейтинг №3047 с рыночной капитализацией ₽62682387.8550786336000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Sovrun за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -2.78%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Sovrun соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Gaming (GameFi),Metaverse,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,DWF Labs Portfolio,On-chain Gaming,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Hyperliquid Ecosystem,Delphi Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Base Native SOVRN демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.