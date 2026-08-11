Сегодняшняя цена ISLAND Token

Текущая цена ISLAND Token (ISLAND) сегодня составляет $ 0 с изменением 30,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ISLAND на USD составляет $ 0 за ISLAND.

На данный момент ISLAND Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 441 227, при оборотном предложении 136,54M ISLAND. В течение последних 24 часов, ISLAND торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,218554, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ISLAND изменился на -3,17% за последний час и на -80,39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 120,93K.

Рыночная информация ISLAND Token (ISLAND)

Рыночная капитализация $ 441,23K$ 441,23K $ 441,23K Объем (24Ч) $ 120,93K$ 120,93K $ 120,93K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 444,13K$ 444,13K $ 444,13K Оборотное предложение 136,54M 136,54M 136,54M Общее предложение 927 464 909,3979651 927 464 909,3979651 927 464 909,3979651

Текущая рыночная капитализация ISLAND Token составляет $ 441,23K, при 24-часовом объеме торгов $ 120,93K. Циркулируещее обращение ISLAND составляет 136,54M, а общее предложение – 927464909.3979651. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 444,13K.