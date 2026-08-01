Какова текущая цена Adshares?

Adshares торгуется по цене ₽30.0004537272876128000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.97%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Adshares составляет ₽427.982540073088000, тогда как ATL — ₽0.76971013745452288000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка ADS?

Рыночная капитализация составляет ₽1162758153.7614107296000, что ставит актив на 927-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Adshares на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле ADS.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 38749701.063551 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Adshares?

Adshares входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Marketing,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность ADS?

Работа в сети -- позволяет ADS использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.