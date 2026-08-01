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Текущая цена Adshares сегодня составляет 0.400957 USD. Рыночная капитализация ADS составляет 15,540,299 USD. Отслеживайте обновления цен ADS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Adshares сегодня составляет 0.400957 USD. Рыночная капитализация ADS составляет 15,540,299 USD. Отслеживайте обновления цен ADS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Adshares (ADS)

Не в листинге

Текущая цена 1 ADS в USD:

$0.401892
$0.401892$0.401892
-0.01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Adshares (ADS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:46:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Adshares

Текущая цена Adshares (ADS) сегодня составляет $ 0.400957 с изменением 1.97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ADS на USD составляет $ 0.400957 за ADS.

На данный момент Adshares занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15,540,299, при оборотном предложении 38.75M ADS. В течение последних 24 часов, ADS торговался в диапазоне от $ 0.401925 (минимум) до $ 0.410926 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5.72, тогда как исторический минимум составил $ 0.0102872.

В краткосрочной перспективе ADS изменился на -1.11% за последний час и на -0.50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 59.17K.

Рыночная информация Adshares (ADS)

$ 15.54M
$ 15.54M$ 15.54M

$ 59.17K
$ 59.17K$ 59.17K

$ 15.54M
$ 15.54M$ 15.54M

38.75M
38.75M 38.75M

38,758,203.0
38,758,203.0 38,758,203.0

Текущая рыночная капитализация Adshares составляет $ 15.54M, при 24-часовом объеме торгов $ 59.17K. Циркулируещее обращение ADS составляет 38.75M, а общее предложение – 38758203.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15.54M.

История цен Adshares в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.401925
$ 0.401925$ 0.401925
Мин 24Ч
$ 0.410926
$ 0.410926$ 0.410926
Макс 24Ч

$ 0.401925
$ 0.401925$ 0.401925

$ 0.410926
$ 0.410926$ 0.410926

$ 5.72
$ 5.72$ 5.72

$ 0.0102872
$ 0.0102872$ 0.0102872

-1.11%

-1.97%

-0.50%

-0.50%

История цен Adshares (ADS) в USD

За сегодня изменение цены Adshares на USD составило $ -0.00806075215278862.
За последние 30 дней изменение цены Adshares на USD составило $ -0.0069904848.
За последние 60 дней изменение цены Adshares на USD составило $ -0.0710880722.
За последние 90 дней изменение цены Adshares на USD составило $ -0.00000546307815653.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00806075215278862-1.97%
30 дней$ -0.0069904848-1.74%
60 дней$ -0.0710880722-17.72%
90 дней$ -0.00000546307815653-0.00%

Прогноз цены Adshares

Прогноз цены Adshares (ADS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ADS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Adshares (ADS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Adshares потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Adshares достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ADS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Adshares».

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Источник Adshares (ADS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

О Adshares

Какова текущая цена Adshares?

Adshares торгуется по цене ₽30.0004537272876128000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.97%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Adshares составляет ₽427.982540073088000, тогда как ATL — ₽0.76971013745452288000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка ADS?

Рыночная капитализация составляет ₽1162758153.7614107296000, что ставит актив на 927-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Adshares на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле ADS.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 38749701.063551 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Adshares?

Adshares входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Marketing,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность ADS?

Работа в сети -- позволяет ADS использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Adshares

Страница обновлена: 2026-08-11 00:46:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Adshares (ADS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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