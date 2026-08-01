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Текущая цена Africarare сегодня составляет 0,00261415 USD. Рыночная капитализация UBU составляет 2 614 189 USD. Отслеживайте обновления цен UBU в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Africarare сегодня составляет 0,00261415 USD. Рыночная капитализация UBU составляет 2 614 189 USD. Отслеживайте обновления цен UBU в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Africarare (UBU)

Не в листинге

Текущая цена 1 UBU в USD:

$0,00261913
$0,00261913$0,00261913
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Africarare (UBU) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:47:46 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Africarare

Текущая цена Africarare (UBU) сегодня составляет $ 0,00261415 с изменением 0,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UBU на USD составляет $ 0,00261415 за UBU.

На данный момент Africarare занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 614 189, при оборотном предложении 1,00B UBU. В течение последних 24 часов, UBU торговался в диапазоне от $ 0,00261614 (минимум) до $ 0,00264117 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,091993, тогда как исторический минимум составил $ 0,00192082.

В краткосрочной перспективе UBU изменился на -0,34% за последний час и на +3,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,02.

Рыночная информация Africarare (UBU)

$ 2,61M
$ 2,61M$ 2,61M

$ 7,02
$ 7,02$ 7,02

$ 2,61M
$ 2,61M$ 2,61M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Africarare составляет $ 2,61M, при 24-часовом объеме торгов $ 7,02. Циркулируещее обращение UBU составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,61M.

История цен Africarare в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00261614
$ 0,00261614$ 0,00261614
Мин 24Ч
$ 0,00264117
$ 0,00264117$ 0,00264117
Макс 24Ч

$ 0,00261614
$ 0,00261614$ 0,00261614

$ 0,00264117
$ 0,00264117$ 0,00264117

$ 0,091993
$ 0,091993$ 0,091993

$ 0,00192082
$ 0,00192082$ 0,00192082

-0,34%

-0,35%

+3,29%

+3,29%

История цен Africarare (UBU) в USD

За сегодня изменение цены Africarare на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Africarare на USD составило $ -0,0003412589.
За последние 60 дней изменение цены Africarare на USD составило $ +0,0001163505.
За последние 90 дней изменение цены Africarare на USD составило $ +0,0000000033390438483.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,35%
30 дней$ -0,0003412589-13,05%
60 дней$ +0,0001163505+4,45%
90 дней$ +0,0000000033390438483+0,00%

Прогноз цены Africarare

Прогноз цены Africarare (UBU) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена UBU в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Africarare (UBU) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Africarare потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Africarare достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены UBU, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Africarare».

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Источник Africarare (UBU)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

MetaversePolygon Ecosystem

О Africarare

Какова текущая цена Africarare?

Africarare торгуется по цене ₽0.195596251246864160000, что отражает изменение цены на уровне -0.35% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг UBU?

С рыночной капитализацией ₽195599169.3096373856000 UBU занимает #2001 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у Africarare?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении UBU?

На открытых рынках находится 1000000000.0 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Africarare колебался между ₽0.195745147270421056000 и ₽0.197617944993852768000, что отражает ежедневную волатильность.

Как Africarare соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽6.8831115050600672000, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на UBU?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Metaverse,Polygon Ecosystem и динамика развития в сети --.

Как UBU ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:47:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Africarare (UBU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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