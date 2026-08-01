Сегодняшняя цена Africarare

Текущая цена Africarare (UBU) сегодня составляет $ 0,00261415 с изменением 0,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UBU на USD составляет $ 0,00261415 за UBU.

На данный момент Africarare занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 614 189, при оборотном предложении 1,00B UBU. В течение последних 24 часов, UBU торговался в диапазоне от $ 0,00261614 (минимум) до $ 0,00264117 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,091993, тогда как исторический минимум составил $ 0,00192082.

В краткосрочной перспективе UBU изменился на -0,34% за последний час и на +3,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,02.

Рыночная информация Africarare (UBU)

Рыночная капитализация $ 2,61M$ 2,61M $ 2,61M Объем (24Ч) $ 7,02$ 7,02 $ 7,02 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,61M$ 2,61M $ 2,61M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Africarare составляет $ 2,61M, при 24-часовом объеме торгов $ 7,02. Циркулируещее обращение UBU составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,61M.