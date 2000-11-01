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Топ токенов категории Экосистема Linea по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Linea. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,995.77
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.272
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,072.64
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.935
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
9
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.454
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
10
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08316
-0.17%
-1.68%
+1.18%
$ 117.34M
$ 648.34K
11
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,870.52
+0.39%
-0.02%
-0.17%
$ 116.17M
$ 236.68K
12
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
13
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1369
-0.43%
+0.07%
+14.46%
$ 91.54M
$ 441.80K
14
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,026.83
-0.03%
-0.02%
0.00%
$ 86.29M
$ 133.51K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,427
-0.06%
-0.01%
+3.27%
$ 62.45M
$ 43.40
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003606
-0.06%
-1.26%
+6.34%
$ 36.07M
$ 15.79M
17
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,001.82
-0.06%
-0.01%
-0.08%
$ 35.46M
$ 5.40
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002247
+0.09%
-0.75%
-1.57%
$ 34.88M
$ 31.92M
19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
+0.87%
+0.00%
+0.87%
$ 31.72M
$ 386.47K
20
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999199
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 25.20M
$ 4.02M
21
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1041
0.00%
-2.71%
+1.17%
$ 21.81M
$ 498.07K
22
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01129
-0.18%
-5.28%
-0.96%
$ 21.36M
$ 4.78M
23
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.077144
-0.03%
-0.00%
+3.87%
$ 19.65M
$ 2.95M
24
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069061
-0.04%
--
-14.91%
$ 18.22M
$ 1.33K
25
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.309592
+0.01%
-0.04%
+15.97%
$ 16.55M
$ 179.95K
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+2.46%
$ 16.35M
$ 23.47
27
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,840.31
-0.03%
-0.02%
+1.10%
$ 15.21M
$ 33.67K
28
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01117326
+0.87%
-0.02%
+1.37%
$ 4.19M
$ 48.01K
29
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.999134
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 2.88M
$ 15.47K
30
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
-0.10%
$ 2.50M
$ 50.85
31
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.993515
+0.11%
0.00%
+0.11%
$ 2.19M
$ 465.43
32
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02083
+0.53%
+0.87%
-4.54%
$ 2.02M
$ 4.69M
33
CAD Coin
CAD Coin
CADC
$ 0.711663
-0.28%
0.00%
-0.10%
$ 983.49K
$ 67.06K
34
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.0062449
0.00%
-0.12%
+6.55%
$ 676.11K
$ 242.55
35
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00071923
-0.01%
-0.00%
+0.53%
$ 566.34K
$ 2.42K
36
Wefi
Wefi
WEFI
$ 0.01158001
-0.09%
0.00%
0.00%
$ 485.01K
$ 1.76K
37
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 61.951
-0.18%
-2.61%
-0.35%
$ 384.73K
$ 2.11K
38
Foxy
Foxy
FOXY
$ 5.839E-5
-0.27%
-0.70%
+14.90%
$ 342.06K
--
39
Etherex
Etherex
REX
$ 0.0052097
+0.08%
+0.07%
+14.39%
$ 299.19K
$ 215.51
40
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.88E-6
0.00%
-1.90%
-0.35%
$ 287.86K
--
41
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
+0.07%
$ 138.95K
$ 1.15
42
Linda
Linda
LINDA
$ 1.44E-6
+0.70%
-0.60%
+9.92%
$ 138.56K
--
43
Croak
Croak
$CROAK
$ 6.68E-5
+0.10%
-3.70%
-9.49%
$ 134.62K
--
44
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.00151715
0.00%
--
+38.18%
$ 104.68K
$ 3.03
45
Yellow Duckies
Yellow Duckies
DUCKIES
$ 0.00215789
0.00%
--
-0.52%
$ 101.13K
$ 2.67
46
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.79E-6
0.00%
-6.20%
+20.32%
$ 71.57K
--
47
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.0014937
0.00%
--
-0.95%
$ 59.33K
$ 1.07
48
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02294847
-0.09%
-0.03%
-2.60%
$ 57.66K
$ 24.62
49
Lynex
Lynex
LYNX
$ 0.00049409
+0.17%
-0.02%
+0.02%
$ 54.57K
$ 5.44
50
evaETH
evaETH
EVAETH
$ 1,929.05
0.00%
--
0.00%
$ 29.03K
$ 367.55

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Linea и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Linea представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 58 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $101.81B.
Какой токен из категории Экосистема Linea демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Linea, отслеживаемых на MEXC, ZERO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 15.14% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Linea находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 58 токенов категории Экосистема Linea, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Linea относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Linea?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Linea составляет примерно $101.81B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Linea, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.