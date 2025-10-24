Что такое Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets. Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions. Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes: Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes. Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange ("scam wicks") are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles. All-in-one platform: spot and leverage trading.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metavault Trade (MVX) Сколько стоит Metavault Trade (MVX) на сегодня? Актуальная цена MVX в USD – 0,04519314 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MVX в USD? $ 0,04519314 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MVX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Metavault Trade? Рыночная капитализация MVX составляет $ 113,55K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MVX? Циркулирующее предложение MVX составляет 2,51M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MVX? MVX достиг максимальной цены (ATH) в 4,62 USD . Какова была минимальная цена MVX за все время (ATL)? MVX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00148601 USD . Каков объем торгов MVX? Объем торгов за последние 24 часа для MVX составляет -- USD . Вырастет ли MVX в цене в этом году? MVX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MVX для более подробного анализа.

