Текущая цена Metavault Trade сегодня составляет 0,04519314 USD. Следите за обновлениями цены MVX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MVX прямо сейчас на MEXC.

Логотип Metavault Trade

Цена Metavault Trade (MVX)

Не в листинге

Текущая цена 1 MVX в USD:

$0,04519314
$0,04519314
+0,90%1D
График цены Metavault Trade (MVX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:01 (UTC+8)

Информация о ценах Metavault Trade (MVX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,04280446
$ 0,04280446
Мин 24Ч
$ 0,04531308
$ 0,04531308
Макс 24Ч

$ 0,04280446
$ 0,04280446

$ 0,04531308
$ 0,04531308

$ 4,62
$ 4,62

$ 0,00148601
$ 0,00148601

-0,14%

+0,97%

-2,31%

-2,31%

Текущая цена Metavault Trade (MVX) составляет $0,04519314. За последние 24 часа MVX торговался в диапазоне от $ 0,04280446 до $ 0,04531308, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MVX за все время составляет $ 4,62, а минимальная – $ 0,00148601.

Что касается краткосрочной динамики, MVX изменился на -0,14% за последний час, на +0,97% за 24 часа и на -2,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Metavault Trade (MVX)

$ 113,55K
$ 113,55K

--
--

$ 180,77K
$ 180,77K

2,51M
2,51M

4 000 000,0
4 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Metavault Trade составляет $ 113,55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MVX составляет 2,51M, а общее предложение – 4000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 180,77K.

История цен Metavault Trade (MVX) в USD

За сегодня изменение цены Metavault Trade на USD составило $ +0,00043341.
За последние 30 дней изменение цены Metavault Trade на USD составило $ -0,0059442446.
За последние 60 дней изменение цены Metavault Trade на USD составило $ -0,0116186953.
За последние 90 дней изменение цены Metavault Trade на USD составило $ -0,01045328452472851.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00043341+0,97%
30 дней$ -0,0059442446-13,15%
60 дней$ -0,0116186953-25,70%
90 дней$ -0,01045328452472851-18,78%

Что такое Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

Источник Metavault Trade (MVX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Metavault Trade (USD)

Сколько будет стоить Metavault Trade (MVX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Metavault Trade (MVX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Metavault Trade.

Проверьте прогноз цены Metavault Trade!

MVX на местную валюту

Токеномика Metavault Trade (MVX)

Понимание токеномики Metavault Trade (MVX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MVX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metavault Trade (MVX)

Сколько стоит Metavault Trade (MVX) на сегодня?
Актуальная цена MVX в USD – 0,04519314 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MVX в USD?
Текущая цена MVX в USD составляет $ 0,04519314. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Metavault Trade?
Рыночная капитализация MVX составляет $ 113,55K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MVX?
Циркулирующее предложение MVX составляет 2,51M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MVX?
MVX достиг максимальной цены (ATH) в 4,62 USD.
Какова была минимальная цена MVX за все время (ATL)?
MVX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00148601 USD.
Каков объем торгов MVX?
Объем торгов за последние 24 часа для MVX составляет -- USD.
Вырастет ли MVX в цене в этом году?
MVX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MVX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Metavault Trade (MVX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

