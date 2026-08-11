Сегодняшняя цена Lynex

Текущая цена Lynex (LYNX) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LYNX на USD составляет $ 0 за LYNX.

На данный момент Lynex занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53 385, при оборотном предложении 110,48M LYNX. В течение последних 24 часов, LYNX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,484584, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LYNX изменился на -1,28% за последний час и на -4,12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,34.

Рыночная информация Lynex (LYNX)

Рыночная капитализация $ 53,39K$ 53,39K $ 53,39K Объем (24Ч) $ 2,34$ 2,34 $ 2,34 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 221,08K$ 221,08K $ 221,08K Оборотное предложение 110,48M 110,48M 110,48M Общее предложение 457 646 113,3634021 457 646 113,3634021 457 646 113,3634021

Текущая рыночная капитализация Lynex составляет $ 53,39K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,34. Циркулируещее обращение LYNX составляет 110,48M, а общее предложение – 457646113.3634021. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 221,08K.