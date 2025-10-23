Текущая цена Etherex Liquid Staking Token сегодня составляет 0,235957 USD. Следите за обновлениями цены REX33 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены REX33 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Etherex Liquid Staking Token сегодня составляет 0,235957 USD. Следите за обновлениями цены REX33 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены REX33 прямо сейчас на MEXC.

Цена Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Текущая цена 1 REX33 в USD:

$0,235957
$0,235957
+0,10%1D
График цены Etherex Liquid Staking Token (REX33) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:39:04 (UTC+8)

Информация о ценах Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,220695
Мин 24Ч
$ 0,246551
Макс 24Ч

$ 0,220695
$ 0,246551
$ 0,583351
$ 0,220695
-1,37%

+0,11%

-20,93%

-20,93%

Текущая цена Etherex Liquid Staking Token (REX33) составляет $0,235957. За последние 24 часа REX33 торговался в диапазоне от $ 0,220695 до $ 0,246551, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена REX33 за все время составляет $ 0,583351, а минимальная – $ 0,220695.

Что касается краткосрочной динамики, REX33 изменился на -1,37% за последний час, на +0,11% за 24 часа и на -20,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Etherex Liquid Staking Token (REX33)

$ 19,11M
--
$ 19,11M
80,98M
80 981 247,47477895
Текущая рыночная капитализация Etherex Liquid Staking Token составляет $ 19,11M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение REX33 составляет 80,98M, а общее предложение – 80981247.47477895. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,11M.

История цен Etherex Liquid Staking Token (REX33) в USD

За сегодня изменение цены Etherex Liquid Staking Token на USD составило $ +0,00027034.
За последние 30 дней изменение цены Etherex Liquid Staking Token на USD составило $ -0,0573533837.
За последние 60 дней изменение цены Etherex Liquid Staking Token на USD составило $ -0,1003891326.
За последние 90 дней изменение цены Etherex Liquid Staking Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00027034+0,11%
30 дней$ -0,0573533837-24,30%
60 дней$ -0,1003891326-42,54%
90 дней$ 0--

Что такое Etherex Liquid Staking Token (REX33)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Etherex Liquid Staking Token (USD)

Сколько будет стоить Etherex Liquid Staking Token (REX33) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Etherex Liquid Staking Token (REX33) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Etherex Liquid Staking Token.

Проверьте прогноз цены Etherex Liquid Staking Token!

REX33 на местную валюту

Токеномика Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Понимание токеномики Etherex Liquid Staking Token (REX33) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена REX33 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Сколько стоит Etherex Liquid Staking Token (REX33) на сегодня?
Актуальная цена REX33 в USD – 0,235957 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена REX33 в USD?
Текущая цена REX33 в USD составляет $ 0,235957. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Etherex Liquid Staking Token?
Рыночная капитализация REX33 составляет $ 19,11M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение REX33?
Циркулирующее предложение REX33 составляет 80,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) REX33?
REX33 достиг максимальной цены (ATH) в 0,583351 USD.
Какова была минимальная цена REX33 за все время (ATL)?
REX33 достиг минимальной цены (ATL) в 0,220695 USD.
Каков объем торгов REX33?
Объем торгов за последние 24 часа для REX33 составляет -- USD.
Вырастет ли REX33 в цене в этом году?
REX33 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены REX33 для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.