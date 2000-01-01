Этот индекс включает токены, размещенные через IEO на платформе Binance Launchpad. Проекты проходят строгий отбор перед публичным размещением среди пользователей биржи. Отслеживание категории помогает оценивать долгосрочный ROI и фундаментальную устойчивость ключевых IEO-проектов.
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