Этот индекс включает токены, размещенные через IEO на платформе Binance Launchpad. Проекты проходят строгий отбор перед публичным размещением среди пользователей биржи. Отслеживание категории помогает оценивать долгосрочный ROI и фундаментальную устойчивость ключевых IEO-проектов.

Чтобы принять участие в продаже токенов на Binance Launchpad, пользователи должны надежно удерживать и разместить BNB. Такой механизм создает устойчивый спрос на BNB и одновременно обеспечивает финансирование новых проектов Binance Launchpad.

Хотя листинг на Binance Launchpad обеспечивает высокую начальную видимость, долгосрочный рыночный успех токена полностью зависит от способности команды реализовать заявленную технологию и продолжать наращивать пользовательскую базу.

Во время первичного биржевого размещения (IEO) на Binance Launchpad биржа Binance выступает централизованным посредником, проводит строгую проверку проекта и позволяет пользователям платформы приобрести новые токены за BNB.

Сектор Binance Launchpad отслеживает рыночную динамику криптовалют, которые провели первичное биржевое размещение (IEO) исключительно на платформе Binance до начала публичных торгов.

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Включение цифровых активов в сектор Binance Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.