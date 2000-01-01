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Топ токенов Binance Launchpad по рыночной капитализации

Этот индекс включает токены, размещенные через IEO на платформе Binance Launchpad. Проекты проходят строгий отбор перед публичным размещением среди пользователей биржи. Отслеживание категории помогает оценивать долгосрочный ROI и фундаментальную устойчивость ключевых IEO-проектов.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.441
+0.52%
+0.77%
-9.73%
$ 445.97M
$ 215.97K
2
FET
FET
FET
$ 0.1357
-0.22%
-1.45%
-7.86%
$ 306.98M
$ 1.85M
3
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002629
-0.04%
-0.53%
-0.30%
$ 259.59M
$ 223.91B
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9245
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
5
$ 0.04143
-0.43%
-0.62%
-1.03%
$ 121.74M
$ 1.38M
6
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2355
+0.38%
-4.61%
+8.96%
$ 117.90M
$ 264.13K
7
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.773
+0.84%
+2.75%
+0.14%
$ 83.46M
$ 23.30K
8
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04112
+0.12%
+0.22%
+1.53%
$ 44.52M
$ 1.50M
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02843
-0.28%
+0.49%
+6.05%
$ 40.06M
$ 2.11M
10
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000324
+0.31%
+2.37%
+7.12%
$ 32.15M
$ 2.07B
11
Band
Band
BAND
$ 0.170725
+0.33%
-0.01%
+10.87%
$ 30.80M
$ 1.89M
12
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03776
-0.40%
+0.35%
+15.68%
$ 29.26M
$ 1.68M
13
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02575115
+0.40%
-0.05%
+19.54%
$ 24.02M
$ 17.03M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09803
-0.80%
+0.05%
+3.37%
$ 22.13M
$ 702.22K
15
GMT
GMT
GMT
$ 0.00698875
+0.07%
+0.01%
+5.82%
$ 21.74M
$ 4.37M
16
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001252
-0.16%
-2.72%
+4.95%
$ 18.71M
$ 54.09M
17
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001999
+1.11%
+1.47%
+23.58%
$ 15.62M
$ 27.04M
18
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01429
-0.84%
-9.41%
+17.01%
$ 14.24M
$ 10.17M
19
Toko Token
Toko Token
TKO
$ 0.05239
0.00%
+1.20%
+10.13%
$ 8.89M
$ 1.06M
20
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3307
+0.55%
-2.67%
+5.04%
$ 7.07M
$ 173.61K
21
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2717
+0.04%
-0.22%
+1.84%
$ 6.85M
$ 214.01K
22
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4568
+0.07%
-2.62%
+0.75%
$ 5.93M
$ 141.48K
23
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3634
-0.63%
-2.61%
+5.25%
$ 4.78M
$ 155.35K
24
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2726
-0.33%
-2.61%
+2.64%
$ 3.71M
$ 198.57K
25
Beta Finance
Beta Finance
BETA
$ 0.00514337
+0.08%
-0.08%
-11.78%
$ 2.22M
$ 85.66
26
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00344689
+0.08%
-0.04%
-5.96%
$ 991.83K
$ 295.30K
27
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00297899
+0.01%
-0.00%
-1.33%
$ 893.70K
$ 5.03K
28
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00046851
0.00%
-0.00%
-7.72%
$ 462.42K
$ 1.68K
29
Dego Finance
Dego Finance
DEGO
$ 0.00310009
0.00%
-0.00%
-5.60%
$ 65.10K
$ 18.55K
30
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.0007097
0.00%
--
+11.87%
$ 47.56K
$ 1.20

Часто задаваемые вопросы

Что такое сектор токенов Binance Launchpad?
Сектор Binance Launchpad отслеживает рыночную динамику криптовалют, которые провели первичное биржевое размещение (IEO) исключительно на платформе Binance до начала публичных торгов.
Как проходят первичные биржевые размещения (IEO) на Binance Launchpad?
Во время первичного биржевого размещения (IEO) на Binance Launchpad биржа Binance выступает централизованным посредником, проводит строгую проверку проекта и позволяет пользователям платформы приобрести новые токены за BNB.
Почему криптотрейдеры внимательно следят за токенами Binance Launchpad?
Трейдеры отслеживают токены Binance Launchpad, поскольку проекты, прошедшие отбор Binance Launchpad, как правило, обладают прочной фундаментальной основой, высокой начальной рыночной ликвидностью и привлекают огромное внимание розничных инвесторов после официального листинга торговой пары.
Гарантирует ли листинг на Binance Launchpad долгосрочный успех токена?
Хотя листинг на Binance Launchpad обеспечивает высокую начальную видимость, долгосрочный рыночный успех токена полностью зависит от способности команды реализовать заявленную технологию и продолжать наращивать пользовательскую базу.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Binance Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.