Что такое Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset. Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet. Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions. Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple. Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Beta Finance (BETA) Сколько стоит Beta Finance (BETA) на сегодня? Актуальная цена BETA в USD – 0,0125798 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BETA в USD? $ 0,0125798 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BETA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Beta Finance? Рыночная капитализация BETA составляет $ 12,58M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BETA? Циркулирующее предложение BETA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BETA? BETA достиг максимальной цены (ATH) в 3,45 USD . Какова была минимальная цена BETA за все время (ATL)? BETA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006937 USD . Каков объем торгов BETA? Объем торгов за последние 24 часа для BETA составляет -- USD . Вырастет ли BETA в цене в этом году? BETA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BETA для более подробного анализа.

