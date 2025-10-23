Текущая цена Beta Finance сегодня составляет 0,0125798 USD. Следите за обновлениями цены BETA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BETA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Beta Finance сегодня составляет 0,0125798 USD. Следите за обновлениями цены BETA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BETA прямо сейчас на MEXC.

Цена Beta Finance (BETA)

Не в листинге

Текущая цена 1 BETA в USD:

$0,01238532
+53,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены Beta Finance (BETA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:30:17 (UTC+8)

Информация о ценах Beta Finance (BETA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00806151
Мин 24Ч
$ 0,01679486
Макс 24Ч

$ 0,00806151
$ 0,01679486
$ 3,45
$ 0,00006937
+5,67%

+55,72%

+37,45%

+37,45%

Текущая цена Beta Finance (BETA) составляет $0,0125798. За последние 24 часа BETA торговался в диапазоне от $ 0,00806151 до $ 0,01679486, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BETA за все время составляет $ 3,45, а минимальная – $ 0,00006937.

Что касается краткосрочной динамики, BETA изменился на +5,67% за последний час, на +55,72% за 24 часа и на +37,45% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Beta Finance (BETA)

$ 12,58M
--
$ 12,58M
1,00B
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Beta Finance составляет $ 12,58M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BETA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,58M.

История цен Beta Finance (BETA) в USD

За сегодня изменение цены Beta Finance на USD составило $ +0,00450135.
За последние 30 дней изменение цены Beta Finance на USD составило $ +0,0070273995.
За последние 60 дней изменение цены Beta Finance на USD составило $ +0,9077798341.
За последние 90 дней изменение цены Beta Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00450135+55,72%
30 дней$ +0,0070273995+55,86%
60 дней$ +0,9077798341+7 216,17%
90 дней$ 0--

Что такое Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Beta Finance (BETA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Beta Finance (USD)

Сколько будет стоить Beta Finance (BETA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Beta Finance (BETA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Beta Finance.

Проверьте прогноз цены Beta Finance!

BETA на местную валюту

Токеномика Beta Finance (BETA)

Понимание токеномики Beta Finance (BETA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BETA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Beta Finance (BETA)

Сколько стоит Beta Finance (BETA) на сегодня?
Актуальная цена BETA в USD – 0,0125798 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BETA в USD?
Текущая цена BETA в USD составляет $ 0,0125798. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Beta Finance?
Рыночная капитализация BETA составляет $ 12,58M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BETA?
Циркулирующее предложение BETA составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BETA?
BETA достиг максимальной цены (ATH) в 3,45 USD.
Какова была минимальная цена BETA за все время (ATL)?
BETA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006937 USD.
Каков объем торгов BETA?
Объем торгов за последние 24 часа для BETA составляет -- USD.
Вырастет ли BETA в цене в этом году?
BETA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BETA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Beta Finance (BETA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.