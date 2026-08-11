Сегодняшняя цена Stella

Текущая цена Stella (ALPHA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALPHA на USD составляет $ 0 за ALPHA.

На данный момент Stella занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 455,017, при оборотном предложении 987.00M ALPHA. В течение последних 24 часов, ALPHA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.93, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ALPHA изменился на -0.20% за последний час и на -3.35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.47K.

Рыночная информация Stella (ALPHA)

Рыночная капитализация $ 455.02K$ 455.02K $ 455.02K Объем (24Ч) $ 1.47K$ 1.47K $ 1.47K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 461.01K$ 461.01K $ 461.01K Оборотное предложение 987.00M 987.00M 987.00M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Stella составляет $ 455.02K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.47K. Циркулируещее обращение ALPHA составляет 987.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 461.01K.