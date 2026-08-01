Сегодняшняя цена Dego Finance

Текущая цена Dego Finance (DEGO) сегодня составляет $ 0.00308789 с изменением 3.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEGO на USD составляет $ 0.00308789 за DEGO.

На данный момент Dego Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 63,186, при оборотном предложении 21.00M DEGO. В течение последних 24 часов, DEGO торговался в диапазоне от $ 0.00280621 (минимум) до $ 0.00331111 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 33.41, тогда как исторический минимум составил $ 0.00270439.

В краткосрочной перспективе DEGO изменился на -0.81% за последний час и на -6.16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 18.61K.

Рыночная информация Dego Finance (DEGO)

Рыночная капитализация $ 63.19K$ 63.19K $ 63.19K Объем (24Ч) $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 63.19K$ 63.19K $ 63.19K Оборотное предложение 21.00M 21.00M 21.00M Общее предложение 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Dego Finance составляет $ 63.19K, при 24-часовом объеме торгов $ 18.61K. Циркулируещее обращение DEGO составляет 21.00M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 63.19K.