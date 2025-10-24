Текущая цена Yunai by Virtuals сегодня составляет 0,00232036 USD. Следите за обновлениями цены YUNAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YUNAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Yunai by Virtuals сегодня составляет 0,00232036 USD. Следите за обновлениями цены YUNAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YUNAI прямо сейчас на MEXC.

Цена Yunai by Virtuals (YUNAI)

Текущая цена 1 YUNAI в USD:

$0,00232036
$0,00232036
+4,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Yunai by Virtuals (YUNAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:17:34 (UTC+8)

Информация о ценах Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00205019
$ 0,00205019
Мин 24Ч
$ 0,00233066
$ 0,00233066
Макс 24Ч

$ 0,00205019
$ 0,00205019

$ 0,00233066
$ 0,00233066

$ 0,00559535
$ 0,00559535

$ 0,00164325
$ 0,00164325

+0,57%

+4,06%

-7,48%

-7,48%

Текущая цена Yunai by Virtuals (YUNAI) составляет $0,00232036. За последние 24 часа YUNAI торговался в диапазоне от $ 0,00205019 до $ 0,00233066, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YUNAI за все время составляет $ 0,00559535, а минимальная – $ 0,00164325.

Что касается краткосрочной динамики, YUNAI изменился на +0,57% за последний час, на +4,06% за 24 часа и на -7,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Yunai by Virtuals (YUNAI)

$ 2,32M
$ 2,32M

--
--

$ 2,32M
$ 2,32M

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Yunai by Virtuals составляет $ 2,32M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YUNAI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,32M.

История цен Yunai by Virtuals (YUNAI) в USD

За сегодня изменение цены Yunai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Yunai by Virtuals на USD составило $ -0,0003131019.
За последние 60 дней изменение цены Yunai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yunai by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,06%
30 дней$ -0,0003131019-13,49%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Yunai by Virtuals (YUNAI)

I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Yunai by Virtuals (YUNAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Yunai by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Yunai by Virtuals (YUNAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yunai by Virtuals (YUNAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yunai by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Yunai by Virtuals!

YUNAI на местную валюту

Токеномика Yunai by Virtuals (YUNAI)

Понимание токеномики Yunai by Virtuals (YUNAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YUNAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yunai by Virtuals (YUNAI)

Сколько стоит Yunai by Virtuals (YUNAI) на сегодня?
Актуальная цена YUNAI в USD – 0,00232036 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YUNAI в USD?
Текущая цена YUNAI в USD составляет $ 0,00232036. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Yunai by Virtuals?
Рыночная капитализация YUNAI составляет $ 2,32M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YUNAI?
Циркулирующее предложение YUNAI составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YUNAI?
YUNAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00559535 USD.
Какова была минимальная цена YUNAI за все время (ATL)?
YUNAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00164325 USD.
Каков объем торгов YUNAI?
Объем торгов за последние 24 часа для YUNAI составляет -- USD.
Вырастет ли YUNAI в цене в этом году?
YUNAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YUNAI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Yunai by Virtuals (YUNAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

