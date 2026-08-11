Какова текущая цена PYTHIA?

PYTHIA торгуется по цене ₽0.64350766361863520000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.52%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH PYTHIA составляет ₽9.3562819385523488000, тогда как ATL — ₽0.309153038177550336000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PYTHIA?

Рыночная капитализация составляет ₽642202092.4050451104000, что ставит актив на 1238-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие PYTHIA на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PYTHIA.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 998158033.068155 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится PYTHIA?

PYTHIA входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem,Desci Meme,Binance Alpha Spotlight, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PYTHIA?

Работа в сети -- позволяет PYTHIA использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.