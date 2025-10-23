Текущая цена Captain Kuma сегодня составляет 0,00622984 USD. Следите за обновлениями цены KUMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KUMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Captain Kuma сегодня составляет 0,00622984 USD. Следите за обновлениями цены KUMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KUMA прямо сейчас на MEXC.

$0,00623391
-7,40%1D
График цены Captain Kuma (KUMA) в реальном времени
Информация о ценах Captain Kuma (KUMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0060112
Мин 24Ч
$ 0,00722133
Макс 24Ч

$ 0,0060112
$ 0,00722133
$ 0,01017393
$ 0,0060112
+2,89%

-8,02%

-16,93%

-16,93%

Текущая цена Captain Kuma (KUMA) составляет $0,00622984. За последние 24 часа KUMA торговался в диапазоне от $ 0,0060112 до $ 0,00722133, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KUMA за все время составляет $ 0,01017393, а минимальная – $ 0,0060112.

Что касается краткосрочной динамики, KUMA изменился на +2,89% за последний час, на -8,02% за 24 часа и на -16,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Captain Kuma (KUMA)

$ 5,61M
--
$ 5,61M
899,99M
899 994 370,0469234
Текущая рыночная капитализация Captain Kuma составляет $ 5,61M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KUMA составляет 899,99M, а общее предложение – 899994370.0469234. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,61M.

История цен Captain Kuma (KUMA) в USD

За сегодня изменение цены Captain Kuma на USD составило $ -0,000543774192951925.
За последние 30 дней изменение цены Captain Kuma на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Captain Kuma на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Captain Kuma на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000543774192951925-8,02%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Captain Kuma (KUMA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Captain Kuma (USD)

Сколько будет стоить Captain Kuma (KUMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Captain Kuma (KUMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Captain Kuma.

Проверьте прогноз цены Captain Kuma!

KUMA на местную валюту

Токеномика Captain Kuma (KUMA)

Понимание токеномики Captain Kuma (KUMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KUMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Captain Kuma (KUMA)

Сколько стоит Captain Kuma (KUMA) на сегодня?
Актуальная цена KUMA в USD – 0,00622984 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KUMA в USD?
Текущая цена KUMA в USD составляет $ 0,00622984. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Captain Kuma?
Рыночная капитализация KUMA составляет $ 5,61M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KUMA?
Циркулирующее предложение KUMA составляет 899,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KUMA?
KUMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01017393 USD.
Какова была минимальная цена KUMA за все время (ATL)?
KUMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,0060112 USD.
Каков объем торгов KUMA?
Объем торгов за последние 24 часа для KUMA составляет -- USD.
Вырастет ли KUMA в цене в этом году?
KUMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KUMA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Captain Kuma (KUMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.