Что такое Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen's first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

Токеномика Captain Kuma (KUMA)

Понимание токеномики Captain Kuma (KUMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KUMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Captain Kuma (KUMA) Сколько стоит Captain Kuma (KUMA) на сегодня? Актуальная цена KUMA в USD – 0,00622984 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KUMA в USD? $ 0,00622984 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KUMA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Captain Kuma? Рыночная капитализация KUMA составляет $ 5,61M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KUMA? Циркулирующее предложение KUMA составляет 899,99M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KUMA? KUMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01017393 USD . Какова была минимальная цена KUMA за все время (ATL)? KUMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,0060112 USD . Каков объем торгов KUMA? Объем торгов за последние 24 часа для KUMA составляет -- USD . Вырастет ли KUMA в цене в этом году? KUMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KUMA для более подробного анализа.

