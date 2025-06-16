Цена Zen AI (ZENAI)
Текущая цена Zen AI (ZENAI) сегодня составляет 0.00195682 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.89M USD. Цена ZENAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Zen AI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Zen AI в течение дня составляет +68.25%
- Оборотное предложение составляет 999.38M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене ZENAI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах ZENAI.
За сегодня изменение цены Zen AI на USD составило $ +0.00079379.
За последние 30 дней изменение цены Zen AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Zen AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Zen AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00079379
|+68.25%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Zen AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+22.61%
+68.25%
+80.03%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Zen AI is a decentralized web3 platform designed to provide access to a vast library of AI models through a user-friendly and intuitive interface. The platform offers innovative tools for image generation, video creation, language models, and sound, enabling users to explore and utilize thousands of AI-powered solutions. The $ZENAI token is the utility token of the platform, granting holders unlimited access to these AI models and the entire ecosystem. Initially launched on Solana, Zen AI aims to simplify and democratize the use of AI technologies by integrating staking features, zero-fee swaps, and API access for third-party developers. The project roadmap includes listings on prominent exchanges and continuous improvements to enhance the user experience and expand AI offerings.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Понимание токеномики Zen AI (ZENAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZENAI прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 ZENAI к VND
₫51.4937183
|1 ZENAI к AUD
A$0.0029743664
|1 ZENAI к GBP
￡0.0014284786
|1 ZENAI к EUR
€0.0016828652
|1 ZENAI к USD
$0.00195682
|1 ZENAI к MYR
RM0.0082969168
|1 ZENAI к TRY
₺0.0770400034
|1 ZENAI к JPY
¥0.28178208
|1 ZENAI к RUB
₽0.1538451884
|1 ZENAI к INR
₹0.1681299744
|1 ZENAI к IDR
Rp32.0790112608
|1 ZENAI к KRW
₩2.655111217
|1 ZENAI к PHP
₱0.1101298296
|1 ZENAI к EGP
￡E.0.098330205
|1 ZENAI к BRL
R$0.01076251
|1 ZENAI к CAD
C$0.002641707
|1 ZENAI к BDT
৳0.2392016768
|1 ZENAI к NGN
₦3.0244414238
|1 ZENAI к UAH
₴0.081305871
|1 ZENAI к VES
Bs0.195682
|1 ZENAI к PKR
Rs0.5537017872
|1 ZENAI к KZT
₸1.002968091
|1 ZENAI к THB
฿0.063400968
|1 ZENAI к TWD
NT$0.0575500762
|1 ZENAI к AED
د.إ0.0071815294
|1 ZENAI к CHF
Fr0.0015850242
|1 ZENAI к HKD
HK$0.0153414688
|1 ZENAI к MAD
.د.م0.017807062
|1 ZENAI к MXN
$0.0369251934