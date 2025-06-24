Цена BreadHeads (CRUMBS)
Текущая цена BreadHeads (CRUMBS) сегодня составляет 0,00018993 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 188,99K USD. Цена CRUMBS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BreadHeads:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены BreadHeads в течение дня составляет +21,38%
- Оборотное предложение составляет 999,97M USD
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За сегодня изменение цены BreadHeads на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BreadHeads на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BreadHeads на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BreadHeads на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+21,38%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BreadHeads: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3,19%
+21,38%
+12,06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value.
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