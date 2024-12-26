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Цена Brain Worms (BWORM)

USD

График цены Brain Worms (BWORM) в реальном времени

$197.96
$197.96$197.96
+3.40%(1D)

Цена Brain Worms (BWORM) сегодня

Текущая цена Brain Worms (BWORM) сегодня составляет 197.62 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 584.01K USD. Цена BWORM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Brain Worms:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.69K USD
- Изменение цены Brain Worms в течение дня составляет +3.14%
- Оборотное предложение составляет 2.95K USD

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Ценовые показатели Brain Worms (BWORM) - USD

За сегодня изменение цены Brain Worms на USD составило $ +6.02.
За последние 30 дней изменение цены Brain Worms на USD составило $ -112.3812570700.
За последние 60 дней изменение цены Brain Worms на USD составило $ +303.2607748240.
За последние 90 дней изменение цены Brain Worms на USD составило $ +134.2287661356005.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +6.02+3.14%
30 дней$ -112.3812570700-56.86%
60 дней$ +303.2607748240+153.46%
90 дней$ +134.2287661356005+211.75%

Анализ цен Brain Worms (BWORM)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Brain Worms: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 190.07
$ 190.07$ 190.07

$ 198.48
$ 198.48$ 198.48

$ 1,663.45
$ 1,663.45$ 1,663.45

-0.09%

+3.14%

-15.24%

Рыночная информация Brain Worms (BWORM)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 584.01K
$ 584.01K$ 584.01K

$ 3.69K
$ 3.69K$ 3.69K

2.95K
2.95K 2.95K

Что такое Brain Worms (BWORM)

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

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Источник Brain Worms (BWORM)

Официальный веб-сайт

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BWORM на местную валюту

1 BWORM к AUD
A$316.192
1 BWORM к GBP
156.1198
1 BWORM к EUR
187.739
1 BWORM к USD
$197.62
1 BWORM к MYR
RM885.3376
1 BWORM к TRY
6,960.1764
1 BWORM к JPY
¥31,071.7926
1 BWORM к RUB
19,708.6426
1 BWORM к INR
16,890.5814
1 BWORM к IDR
Rp3,187,418.9086
1 BWORM к PHP
11,592.3892
1 BWORM к EGP
￡E.10,031.1912
1 BWORM к BRL
R$1,258.8394
1 BWORM к CAD
C$284.5728
1 BWORM к BDT
23,576.066
1 BWORM к NGN
305,439.4958
1 BWORM к UAH
8,272.3732
1 BWORM к VES
Bs10,078.62
1 BWORM к PKR
Rs54,924.5266
1 BWORM к KZT
102,234.7546
1 BWORM к THB
฿6,732.9134
1 BWORM к TWD
NT$6,456.2454
1 BWORM к CHF
Fr177.858
1 BWORM к HKD
HK$1,539.4598
1 BWORM к MAD
.د.م1,988.0572