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Топ токенов категории Децентрализованная наука (DeSci) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Децентрализованная наука (DeSci). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2743
+1,17%
-2,23%
-1,39%
$ 138,00M
$ 273,66K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,004062
-0,15%
+1,08%
+4,46%
$ 82,95M
$ 18,59M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0,02644
+0,08%
+3,90%
+15,62%
$ 58,86M
$ 3,28M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0,872853
-0,01%
-0,05%
-9,89%
$ 26,24M
$ 597,92K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 4,92
-0,81%
-0,03%
+9,09%
$ 23,85M
$ 343,26K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 13,98
-0,14%
+0,05%
+15,73%
$ 9,81M
$ 23,42K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0,009565
0,00%
+0,06%
-6,65%
$ 9,44M
$ 5,93M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0,244546
+0,04%
+0,05%
+8,37%
$ 6,43M
$ 14,86K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0,10719
+0,43%
-0,03%
-7,93%
$ 4,44M
$ 1,16K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0,00618255
-0,93%
+0,01%
+0,05%
$ 2,94M
$ 47,28K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0,00218546
+0,04%
+0,02%
+15,86%
$ 2,19M
$ 5,21K
12
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0,82443
-0,02%
--
+7,29%
$ 2,01M
$ 1,65K
13
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1,14
0,00%
+0,04%
+14,90%
$ 1,62M
$ 737,43
14
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 1,842E-5
+0,33%
+8,70%
+12,39%
$ 1,58M
--
15
Gridcoin
Gridcoin
GRC
$ 0,00292753
0,00%
-0,09%
-13,57%
$ 1,48M
$ 222,52
16
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
$ 0,00120223
-0,09%
+0,03%
+24,55%
$ 1,20M
$ 6,65K
17
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0,087824
+0,02%
+0,03%
+18,71%
$ 1,01M
$ 451,33
18
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
$ 0,0002888
-0,09%
--
-0,61%
$ 721,99K
$ 1,94
19
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0,00174319
-0,09%
-0,05%
+4,36%
$ 600,16K
$ 1,80K
20
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0,167052
0,00%
+0,04%
+16,21%
$ 448,08K
$ 5,31K
21
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0,01041101
-0,12%
+0,03%
+14,88%
$ 409,96K
$ 11,76K
22
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0,00209297
+0,27%
-0,01%
+2,30%
$ 405,35K
$ 3,01K
23
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0,00501668
-0,02%
+0,03%
+9,35%
$ 346,16K
$ 587,86
24
Factor
Factor
FACT
$ 0,2944
0,00%
-7,60%
-43,02%
$ 323,62K
$ 6,09K
25
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
$ 0,00032274
-0,24%
-0,04%
-4,64%
$ 322,74K
$ 48,47
26
Dynex
Dynex
DNX
$ 0,00278
-1,73%
-12,11%
-30,29%
$ 305,54K
$ 6,03M
27
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0,02520543
-0,11%
-0,00%
+1,76%
$ 296,79K
$ 908,85
28
PoSciDonDAO Token
PoSciDonDAO Token
SCI
$ 0,03979137
0,00%
--
+1,86%
$ 207,46K
$ 11,82
29
yesnoerror
yesnoerror
YNE
$ 0,00019179
-0,01%
-0,02%
+4,89%
$ 191,78K
$ 28,51K
30
Data Lake
Data Lake
LAKE
$ 0,00011087
+0,01%
-0,05%
-7,35%
$ 184,53K
$ 302,11
31
DigiHealth
DigiHealth
DGH
$ 0,00017959
+0,01%
+0,51%
+14,94%
$ 179,59K
$ 2,49K
32
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0,00016989
+0,08%
-0,01%
+0,38%
$ 169,83K
$ 1,12K
33
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0,00015091
-0,01%
-0,01%
+1,90%
$ 150,86K
$ 476,62
34
Eli5a
Eli5a
ELI5A
$ 0,00493563
-0,07%
-0,04%
+0,94%
$ 103,65K
$ 164,21
35
PsyDAO
PsyDAO
PSY
$ 0,0027408
+0,04%
--
+9,31%
$ 93,66K
$ 518,79
36
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0,00822899
+0,04%
--
+15,25%
$ 82,29K
$ 78,20
37
Etica
Etica
ETI
$ 0,01065025
0,00%
+0,06%
+8,24%
$ 75,23K
$ 29,07
38
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0,0001526
0,00%
--
+1,79%
$ 60,23K
$ 4,28
39
CRYORAT
CRYORAT
CRYORAT
$ 0,00634461
+0,01%
-0,00%
+4,54%
$ 56,53K
$ 277,08
40
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5,703E-5
+0,14%
+6,70%
+0,32%
$ 48,37K
--
41
Protean
Protean
PRTN
$ 4,76324E-7
0,00%
-2,80%
-8,50%
$ 47,63K
--
42
Deep Worm
Deep Worm
WORM
$ 4,403E-5
+0,46%
-2,10%
+1,92%
$ 44,02K
--
43
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4,144E-5
+0,19%
-6,20%
-6,12%
$ 41,44K
--
44
Imprnt
Imprnt
PRNT
$ 0,00130457
-0,03%
--
+0,12%
$ 39,93K
$ 5,66
45
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0,00099045
0,00%
-0,18%
-8,93%
$ 39,71K
$ 3,90
46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
$ 10,94
-1,44%
--
+1,30%
$ 32,27K
$ 75,00
47
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3,043E-5
+0,40%
-2,30%
+1,13%
$ 30,43K
--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
DESCI
$ 2,303E-5
0,00%
-1,10%
+0,04%
$ 23,03K
--
49
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
$ 1,661E-5
0,00%
+2,20%
+3,04%
$ 16,61K
--
50
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3,3E-6
0,00%
-9,20%
-8,84%
$ 15,72K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Децентрализованная наука (DeSci) и почему они так популярны?
Токены категории Децентрализованная наука (DeSci) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 56 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $380.20M.
Какой токен из категории Децентрализованная наука (DeSci) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Децентрализованная наука (DeSci), отслеживаемых на MEXC, NEURON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Децентрализованная наука (DeSci) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 56 токенов категории Децентрализованная наука (DeSci), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Децентрализованная наука (DeSci) относятся TRAC, ATH, BIO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Децентрализованная наука (DeSci)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Децентрализованная наука (DeSci) составляет примерно $380.20M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Децентрализованная наука (DeSci), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.