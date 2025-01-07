Цена BNSD Finance (BNSD)
Текущая цена BNSD Finance (BNSD) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 65.22K USD. Цена BNSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BNSD Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 46.47K USD
- Изменение цены BNSD Finance в течение дня составляет +13.57%
- Оборотное предложение составляет 187.09M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене BNSD к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BNSD.
За сегодня изменение цены BNSD Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BNSD Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BNSD Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BNSD Finance на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+13.57%
|30 дней
|$ 0
|-22.52%
|60 дней
|$ 0
|-27.70%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BNSD Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.27%
+13.57%
+21.34%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: - Super high APYs - Multiple pools in which you can farm - Extremely Deflationary release overtime - Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce. - Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion - 1000 - 500 1 day from genesis block - 500 - 250 7 days - 250-125 30 days - 125 - 100 90 days - Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi - Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis - Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 BNSD к AUD
A$--
|1 BNSD к GBP
￡--
|1 BNSD к EUR
€--
|1 BNSD к USD
$--
|1 BNSD к MYR
RM--
|1 BNSD к TRY
₺--
|1 BNSD к JPY
¥--
|1 BNSD к RUB
₽--
|1 BNSD к INR
₹--
|1 BNSD к IDR
Rp--
|1 BNSD к PHP
₱--
|1 BNSD к EGP
￡E.--
|1 BNSD к BRL
R$--
|1 BNSD к CAD
C$--
|1 BNSD к BDT
৳--
|1 BNSD к NGN
₦--
|1 BNSD к UAH
₴--
|1 BNSD к VES
Bs--
|1 BNSD к PKR
Rs--
|1 BNSD к KZT
₸--
|1 BNSD к THB
฿--
|1 BNSD к TWD
NT$--
|1 BNSD к CHF
Fr--
|1 BNSD к HKD
HK$--
|1 BNSD к MAD
.د.م--