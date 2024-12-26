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Цена AxonDAO Governance Token (AXGT)

USD

График цены AxonDAO Governance Token (AXGT) в реальном времени

$0.299084
$0.299084$0.299084
+3.70%(1D)

Цена AxonDAO Governance Token (AXGT) сегодня

Текущая цена AxonDAO Governance Token (AXGT) сегодня составляет 0.299139 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 59.55M USD. Цена AXGT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка AxonDAO Governance Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 311.51K USD
- Изменение цены AxonDAO Governance Token в течение дня составляет +3.82%
- Оборотное предложение составляет 199.10M USD

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Ценовые показатели AxonDAO Governance Token (AXGT) - USD

За сегодня изменение цены AxonDAO Governance Token на USD составило $ +0.01100433.
За последние 30 дней изменение цены AxonDAO Governance Token на USD составило $ -0.0538162129.
За последние 60 дней изменение цены AxonDAO Governance Token на USD составило $ +0.2938353851.
За последние 90 дней изменение цены AxonDAO Governance Token на USD составило $ +0.08612930630685857.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01100433+3.82%
30 дней$ -0.0538162129-17.99%
60 дней$ +0.2938353851+98.23%
90 дней$ +0.08612930630685857+40.43%

Анализ цен AxonDAO Governance Token (AXGT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен AxonDAO Governance Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.280145
$ 0.280145$ 0.280145

$ 0.305642
$ 0.305642$ 0.305642

$ 0.971095
$ 0.971095$ 0.971095

+1.65%

+3.82%

-10.93%

Рыночная информация AxonDAO Governance Token (AXGT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 59.55M
$ 59.55M$ 59.55M

$ 311.51K
$ 311.51K$ 311.51K

199.10M
199.10M 199.10M

Что такое AxonDAO Governance Token (AXGT)

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

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Источник AxonDAO Governance Token (AXGT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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AXGT на местную валюту

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1 AXGT к GBP
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$0.299139
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