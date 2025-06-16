Что такое VIRGEN by Virtuals (VIRGEN)

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VIRGEN на местную валюту

1 VIRGEN к VND ₫ 192,25739 1 VIRGEN к AUD A$ 0,01110512 1 VIRGEN к GBP ￡ 0,00533338 1 VIRGEN к EUR € 0,00628316 1 VIRGEN к USD $ 0,007306 1 VIRGEN к MYR RM 0,03097744 1 VIRGEN к TRY ₺ 0,28763722 1 VIRGEN к JPY ¥ 1,05016444 1 VIRGEN к RUB ₽ 0,57439772 1 VIRGEN к INR ₹ 0,62707398 1 VIRGEN к IDR Rp 119,77047264 1 VIRGEN к KRW ₩ 9,89970306 1 VIRGEN к PHP ₱ 0,41110862 1 VIRGEN к EGP ￡E. 0,3671265 1 VIRGEN к BRL R$ 0,040183 1 VIRGEN к CAD C$ 0,0098631 1 VIRGEN к BDT ৳ 0,89308544 1 VIRGEN к NGN ₦ 11,29208054 1 VIRGEN к UAH ₴ 0,3035643 1 VIRGEN к VES Bs 0,7306 1 VIRGEN к PKR Rs 2,06730576 1 VIRGEN к KZT ₸ 3,7446903 1 VIRGEN к THB ฿ 0,23693358 1 VIRGEN к TWD NT$ 0,21501558 1 VIRGEN к AED د.إ 0,02681302 1 VIRGEN к CHF Fr 0,0058448 1 VIRGEN к HKD HK$ 0,05727904 1 VIRGEN к MAD .د.م 0,0664846 1 VIRGEN к MXN $ 0,13757198

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