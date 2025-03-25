PARTI

Particle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт.

Название криптовалютыPARTI

МестоNo.494

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)7.78%

Оборотное предложение233,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.233%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.428008274672332,2025-03-25

Наименьшая цена0.14025354993418265,2025-04-19

Публичный блокчейнBSC

ВведениеParticle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
PARTI/USDC
Particle Network
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (PARTI)
--
Сумма 24ч (USDC)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
PARTI/USDC
Particle Network
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (PARTI)
--
Сумма 24ч (USDC)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...