PARTI

Particle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт.

Название криптовалютыPARTI

МестоNo.494

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)7.78%

Оборотное предложение233,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.233%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.428008274672332,2025-03-25

Наименьшая цена0.14025354993418265,2025-04-19

Публичный блокчейнBSC

ВведениеParticle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт.

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