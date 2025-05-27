Что такое naiive (NAIIVE)

Мемкоин называется «naiive» и связан с проектом NFT под названием «naiive cats». Проект был запущен на OpenSea и включает в себя 10 000 виртуальных кошек.

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NAIIVE на местную валюту

1 NAIIVE к VND ₫ 26,9333064 1 NAIIVE к AUD A$ 0,00162812 1 NAIIVE к GBP ￡ 0,000766792 1 NAIIVE к EUR € 0,000924352 1 NAIIVE к USD $ 0,0010504 1 NAIIVE к MYR RM 0,004443192 1 NAIIVE к TRY ₺ 0,040902576 1 NAIIVE к JPY ¥ 0,15104752 1 NAIIVE к RUB ₽ 0,084158048 1 NAIIVE к INR ₹ 0,089714664 1 NAIIVE к IDR Rp 17,219669376 1 NAIIVE к PHP ₱ 0,058339216 1 NAIIVE к EGP ￡E. 0,052288912 1 NAIIVE к BRL R$ 0,005955768 1 NAIIVE к CAD C$ 0,001439048 1 NAIIVE к BDT ৳ 0,127970232 1 NAIIVE к NGN ₦ 1,662016408 1 NAIIVE к UAH ₴ 0,043675632 1 NAIIVE к VES Bs 0,0987376 1 NAIIVE к PKR Rs 0,295803144 1 NAIIVE к KZT ₸ 0,534821664 1 NAIIVE к THB ฿ 0,034411104 1 NAIIVE к TWD NT$ 0,031512 1 NAIIVE к AED د.إ 0,003854968 1 NAIIVE к CHF Fr 0,000861328 1 NAIIVE к HKD HK$ 0,008224632 1 NAIIVE к MAD .د.م 0,009632168 1 NAIIVE к MXN $ 0,020230704

Источники naiive

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о naiive Какова цена naiive (NAIIVE) сегодня? Текущая цена naiive (NAIIVE) составляет 0,0010504 USD . Какова рыночная капитализация naiive (NAIIVE)? Текущая рыночная капитализация naiive составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения NAIIVE на его рыночную цену в реальном времени 0,0010504 USD . Каково оборотное предложение naiive (NAIIVE)? Текущее оборотное предложение naiive (NAIIVE) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена naiive (NAIIVE)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена naiive (NAIIVE) составляет 0,006061 USD . Каков 24-часовой объем торгов naiive (NAIIVE)? 24-часовой объем торгов naiive (NAIIVE) составляет $ 72,57K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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