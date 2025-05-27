Что такое Moonpig (MOONPIG)

Moonpig – это децентрализованный мемкоин с небесной миссией: вернуть людям юмор, сообщество и экономические возможности.

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Moonpig Прогноз Цены

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История цен Moonpig

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MOONPIG на местную валюту

1 MOONPIG к VND ₫ 1 713,84444 1 MOONPIG к AUD A$ 0,103602 1 MOONPIG к GBP ￡ 0,0487932 1 MOONPIG к EUR € 0,0588192 1 MOONPIG к USD $ 0,06684 1 MOONPIG к MYR RM 0,2827332 1 MOONPIG к TRY ₺ 2,6020812 1 MOONPIG к JPY ¥ 9,611592 1 MOONPIG к RUB ₽ 5,3552208 1 MOONPIG к INR ₹ 5,7074676 1 MOONPIG к IDR Rp 1 095,7375296 1 MOONPIG к PHP ₱ 3,70962 1 MOONPIG к EGP ￡E. 3,3279636 1 MOONPIG к BRL R$ 0,3789828 1 MOONPIG к CAD C$ 0,0915708 1 MOONPIG к BDT ৳ 8,1431172 1 MOONPIG к NGN ₦ 105,7589268 1 MOONPIG к UAH ₴ 2,7792072 1 MOONPIG к VES Bs 6,28296 1 MOONPIG к PKR Rs 18,8228124 1 MOONPIG к KZT ₸ 34,0322544 1 MOONPIG к THB ฿ 2,1863364 1 MOONPIG к TWD NT$ 2,0052 1 MOONPIG к AED د.إ 0,2453028 1 MOONPIG к CHF Fr 0,0548088 1 MOONPIG к HKD HK$ 0,5233572 1 MOONPIG к MAD .د.م 0,6129228 1 MOONPIG к MXN $ 1,2873384

Источники Moonpig

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moonpig Какова цена Moonpig (MOONPIG) сегодня? Текущая цена Moonpig (MOONPIG) составляет 0,06684 USD . Какова рыночная капитализация Moonpig (MOONPIG)? Текущая рыночная капитализация Moonpig составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения MOONPIG на его рыночную цену в реальном времени 0,06684 USD . Каково оборотное предложение Moonpig (MOONPIG)? Текущее оборотное предложение Moonpig (MOONPIG) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Moonpig (MOONPIG)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Moonpig (MOONPIG) составляет 0,128 USD . Каков 24-часовой объем торгов Moonpig (MOONPIG)? 24-часовой объем торгов Moonpig (MOONPIG) составляет $ 2,65M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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