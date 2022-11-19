Что такое ()

"Luffy была основана в августе 2021 года с единственной целью — создать целую экосистему как для инвесторов, так и для фанатов. Luffy создает безопасное и захватывающее пространство для инвесторов и фанатов с модернизированными инструментами, передовыми платформами DeFi, образованием, играми P2E, метавселенной и произведениями искусства мирового класса, а также помогает малооплачиваемым художникам аниме и манги. Миссия Луффи: «Стать лидером мемов и аниме-токенов». Luffy — это управляемый сообществом токен, построенный на самой безопасной и хорошо зарекомендовавшей себя цепочке блоков, «сети Ethereum», позволяющей инвесторам и фанатам оставаться децентрализованными. «Luffy последовательно выполняет каждое обещание с момента своего запуска. Наша цель — создать надежный токен с реальными утилитами. Наша преданность делу не имеет себе равных. Мы не откажемся от наших усилий и постоянно обновляем нашу дорожную карту по мере появления новых инноваций». - Команда Луффи"

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