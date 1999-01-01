FHE

Mind Network является новатором квантово-устойчивой инфраструктуры полностью гомоморфного шифрования (FHE), обеспечивающей работу полностью зашифрованного интернета через безопасные данные и вычисления ИИ. В сотрудничестве с лидерами индустрии Mind Network создает HTTPZ – Протокол интернета с нулевым доверием – для установления новых стандартов доверенного ИИ и зашифрованной обработки данных ончейн в экосистемах Web3 и ИИ.

Название криптовалютыFHE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение249,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.249%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMind Network является новатором квантово-устойчивой инфраструктуры полностью гомоморфного шифрования (FHE), обеспечивающей работу полностью зашифрованного интернета через безопасные данные и вычисления ИИ. В сотрудничестве с лидерами индустрии Mind Network создает HTTPZ – Протокол интернета с нулевым доверием – для установления новых стандартов доверенного ИИ и зашифрованной обработки данных ончейн в экосистемах Web3 и ИИ.

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